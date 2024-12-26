Инфляция всему виной: в Омской области поднимутся цены на проезд в электричках

Posted 26 декабря, 11:47
Published 26 декабря, 11:47
Modified 26 декабря, 11:50
Updated 26 декабря, 11:50
В РЭК Омской области рассказали о повышении цены проезда в пригородных поездах. Новая стоимость будет действовать на поездки свыше 6 км с 1 февраля 2025 года.
«Плата, как обычно, будет получать образование напрямую от километража поездки. Цена получится от 2 рублей, но не более 16 рублей за поворот. Подчеркнем, что для пассажиров предусмотрены все федеральные и региональные льготы», — рассказали в РЭК.
Если расстояние поездки составляет от 6 до 15 км, платить придется на два рубля больше, а если вы планируете проехать от 161 до 170 км, то тариф увеличится на 16 рублей. Например, раньше за поездку на электричке из Омска в Исилькуль или Называевск нужно было отдавать 202 рубля, а с 1 февраля цифра увеличится до 216 рублей. Еще пример: ранее поездка в Кормиловку обошлась бы в 82 рубля, а с 1 февраля составит 88 рублей.
Ранее омичам рассказали, какие льготы при оплате проезда будут действовать в 2025 году.