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Posted 26 декабря, 11:47

Published 26 декабря, 11:47

Modified 26 декабря, 11:50

Updated 26 декабря, 11:50

Инфляция всему виной: в Омской области поднимутся цены на проезд в электричках

Инфляция всему виной: в Омской области поднимутся цены на проезд в электричках

26 декабря 2024, 11:47
Фото: 1MI.
С 1 февраля 2025 года увеличится стоимость поездок длиннее 6 километров.

В РЭК Омской области рассказали о повышении цены проезда в пригородных поездах. Новая стоимость будет действовать на поездки свыше 6 км с 1 февраля 2025 года.

«Плата, как обычно, будет получать образование напрямую от километража поездки. Цена получится от 2 рублей, но не более 16 рублей за поворот. Подчеркнем, что для пассажиров предусмотрены все федеральные и региональные льготы», — рассказали в РЭК.

Если расстояние поездки составляет от 6 до 15 км, платить придется на два рубля больше, а если вы планируете проехать от 161 до 170 км, то тариф увеличится на 16 рублей. Например, раньше за поездку на электричке из Омска в Исилькуль или Называевск нужно было отдавать 202 рубля, а с 1 февраля цифра увеличится до 216 рублей. Еще пример: ранее поездка в Кормиловку обошлась бы в 82 рубля, а с 1 февраля составит 88 рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Электричка#Плата за проезд#Новости#Стоимость проезда#Проезд#Электрички
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