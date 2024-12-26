Инфляция всему виной: в Омской области поднимутся цены на проезд в электричках

Если расстояние поездки составляет от 6 до 15 км, платить придется на два рубля больше, а если вы планируете проехать от 161 до 170 км, то тариф увеличится на 16 рублей. Например, раньше за поездку на электричке из Омска в Исилькуль или Называевск нужно было отдавать 202 рубля, а с 1 февраля цифра увеличится до 216 рублей. Еще пример: ранее поездка в Кормиловку обошлась бы в 82 рубля, а с 1 февраля составит 88 рублей.