«Игра в собачку»: суд наказал омичку, выгуливающую сына на поводке

Posted 26 декабря, 06:25
Published 26 декабря, 06:25
Modified 27 декабря, 01:51
Updated 27 декабря, 01:51
Первомайский районный суд признал женщину виновной в административном правонарушении за то, что она выгуливала своего ребенка на поводке. Сообщает пресс-служба Омского областного суда.
Действие женщины признали недопустимыми, отметив, что родители обязаны заботиться о физическом и нравственном развитии детей. Мать ребенка пыталась оправдаться, утверждая, что это была всего лишь игра, и что ребенок сам попросил надеть поводок. Жалоба была отклонена.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав признании мать виновной по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде предупреждения.
Напомним, инцидент произошел 30 сентября этого года. Видео, на котором мама якобы выгуливала ребенка на поводке, стало вирусным в социальных сетях. Женщина заявляла, что не знала о таком явлении как «квадроберство».