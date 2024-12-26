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Posted 26 декабря, 06:25

Published 26 декабря, 06:25

Modified 27 декабря, 01:51

Updated 27 декабря, 01:51

В Омске наказали мать за выгуливание сына на поводке

«Игра в собачку»: суд наказал омичку, выгуливающую сына на поводке

26 декабря 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске наказали мать за выгуливание сына на поводке

Мать ребенка пыталась оправдаться.

Первомайский районный суд признал женщину виновной в административном правонарушении за то, что она выгуливала своего ребенка на поводке. Сообщает пресс-служба Омского областного суда.

Действие женщины признали недопустимыми, отметив, что родители обязаны заботиться о физическом и нравственном развитии детей. Мать ребенка пыталась оправдаться, утверждая, что это была всего лишь игра, и что ребенок сам попросил надеть поводок. Жалоба была отклонена.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав признании мать виновной по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде предупреждения.

Напомним, инцидент произошел 30 сентября этого года. Видео, на котором мама якобы выгуливала ребенка на поводке, стало вирусным в социальных сетях. Женщина заявляла, что не знала о таком явлении как «квадроберство».

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#Диана Рязанцева#Омск#Социальные сети#Инцидент#Игра#Административное правонарушение#Квадроберство#Проводок
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