«Игра в собачку»: суд наказал омичку, выгуливающую сына на поводке

Действие женщины признали недопустимыми, отметив, что родители обязаны заботиться о физическом и нравственном развитии детей. Мать ребенка пыталась оправдаться, утверждая, что это была всего лишь игра, и что ребенок сам попросил надеть поводок. Жалоба была отклонена.