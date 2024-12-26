Ефимов рассказал о потребности в 50–70 тысяч рабочих в Москве

По его словам, нехватка кадров тормозит реализацию строительных проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Как пишет РБК, чиновник отметил, что это отражается на увеличении зарплат и стоимости строительных работ, хотя пока не создает серьезных трудностей.