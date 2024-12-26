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Posted 26 декабря, 13:51

Published 26 декабря, 13:51

Modified 26 декабря, 13:52

Updated 26 декабря, 13:52

Ефимов рассказал о потребности в 50–70 тысяч рабочих в Москве

Ефимов рассказал о потребности в 50–70 тысяч рабочих в Москве

26 декабря 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney.
В Москве наблюдается нехватка 50–70 тысяч рабочих на стройках. С таким заявлением выступил заместитель мэра города Владимир Ефимов.

По его словам, нехватка кадров тормозит реализацию строительных проектов как в городской, так и в коммерческой сфере. Как пишет РБК, чиновник отметил, что это отражается на увеличении зарплат и стоимости строительных работ, хотя пока не создает серьезных трудностей.

Заместитель мэра объяснил, что трудности в поиске необходимых специалистов обусловлены объективными факторами — на определенных проектах оказывается сложно собрать нужное количество специалистов для ускорения темпов строительства.

Кроме того, высокий интерес к строителям в странах СНГ привел к уменьшению количества мигрантов на московском рынке труда на 100 тысяч человек. Для устранения дефицита рассматриваются различные подходы, включая наем иностранных специалистов и внедрение механизации.

В некоторых проектах, как, например, строительство метро, используются механизированные тоннелепроходческие комплексы, что позволяет повысить эффективность и сократить трудозатраты.

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