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Posted 26 декабря, 15:54

Published 26 декабря, 15:54

Modified 26 декабря, 15:56

Updated 26 декабря, 15:56

«Единая Россия»: В Омске состоится шахматный турнир между молодежью России и Китая

«Единая Россия»: В Омске состоится шахматный турнир между молодежью России и Китая

26 декабря 2024, 15:54
Фото: ER.RU.
Его соорганизатором выступило региональное отделение партии в лице председателя регионального общественного совета партпроекта «Предпринимательство» Михаила Деревянко.

26 декабря состоялась установочная видеоконференция, в которой приняли участие представители органов власти России и Китая, а также шахматного сообщества. На ней был определен план организации соревнования.

«Инициатором реализации этого проекта стало Омское региональное отделение „Единой России“. В ходе переговоров с органами власти Омска и китайского города Далянь мы пришли к выводу, что необходимо укреплять наши отношения не только в экономике, но также культуре и спорте», — рассказал председатель регионального общественного совета партпроекта «Предпринимательство», член партии «Единая Россия» Михаил Деревянко.

Турнир под названием «Шахматы дружбы. Омск — Далянь» пройдет в январе 2025 года в режиме онлайн, в нем примут участие по 10 участников с российской и китайской стороны.

Фото: ER.RU
«Поскольку мероприятие первое, пробное, мы пока не привлекаем профессиональных спортсменов, только тех, чей уровень не превышает 1400 очков по стандартам ФИДЕ. Как только отработаем механику проведения турнира, масштабируем его и сделаем ежегодным», — добавил Михаил Деревянко.

Организаторы уверены, что шахматы, как инструмент общественной дипломатии, позволят развить отношения между гражданами и сообществами России и Китая. Через спортивные состязания и культурное взаимодействие жители обеих стран будут учиться лучше понимать друг друга.

#Общество
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