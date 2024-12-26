«Единая Россия»: В Омске состоится шахматный турнир между молодежью России и Китая

Posted 26 декабря, 15:54
Published 26 декабря, 15:54
Modified 26 декабря, 15:56
Updated 26 декабря, 15:56
26 декабря состоялась установочная видеоконференция, в которой приняли участие представители органов власти России и Китая, а также шахматного сообщества. На ней был определен план организации соревнования.
«Инициатором реализации этого проекта стало Омское региональное отделение „Единой России“. В ходе переговоров с органами власти Омска и китайского города Далянь мы пришли к выводу, что необходимо укреплять наши отношения не только в экономике, но также культуре и спорте», — рассказал председатель регионального общественного совета партпроекта «Предпринимательство», член партии «Единая Россия» Михаил Деревянко.
Турнир под названием «Шахматы дружбы. Омск — Далянь» пройдет в январе 2025 года в режиме онлайн, в нем примут участие по 10 участников с российской и китайской стороны.
«Поскольку мероприятие первое, пробное, мы пока не привлекаем профессиональных спортсменов, только тех, чей уровень не превышает 1400 очков по стандартам ФИДЕ. Как только отработаем механику проведения турнира, масштабируем его и сделаем ежегодным», — добавил Михаил Деревянко.
Организаторы уверены, что шахматы, как инструмент общественной дипломатии, позволят развить отношения между гражданами и сообществами России и Китая. Через спортивные состязания и культурное взаимодействие жители обеих стран будут учиться лучше понимать друг друга.