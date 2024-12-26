Двойная трагедия: в Таре при пожаре погибли супруги

Posted 26 декабря, 02:25
Published 26 декабря, 02:25
Modified 26 декабря, 02:29
Updated 26 декабря, 02:29
По данным МЧС Омской области, вечером 25 декабря около 20:00 в городе Тара загорелся двухквартирный частный дом. Пожар охватил площадь 25 квадратных метров. На место прибыли 9 сотрудников МЧС с двумя пожарными машинами, которые смогли потушить открытый огонь к 20:37.
В частном доме на улице 14 Линия, 3 погибли 66-летний мужчина и его 64-летняя супруга. Предположительно, смерть наступила от отравления дымом.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Сотрудники МЧС и следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Проведен осмотр места происшествия и изъяты необходимые предметы для экспертизы.