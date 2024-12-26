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Posted 26 декабря, 02:25

Published 26 декабря, 02:25

Modified 26 декабря, 02:29

Updated 26 декабря, 02:29

В Таре неосторожность с огнем обернулась гибелью двух омичей

Двойная трагедия: в Таре при пожаре погибли супруги

26 декабря 2024, 02:25
Фото: МЧС Омской области.

В Таре неосторожность с огнем обернулась гибелью двух омичей

Открытое горение ликвидировали в 20:37.

По данным МЧС Омской области, вечером 25 декабря около 20:00 в городе Тара загорелся двухквартирный частный дом. Пожар охватил площадь 25 квадратных метров. На место прибыли 9 сотрудников МЧС с двумя пожарными машинами, которые смогли потушить открытый огонь к 20:37.

В частном доме на улице 14 Линия, 3 погибли 66-летний мужчина и его 64-летняя супруга. Предположительно, смерть наступила от отравления дымом.

Трагедия произошла в частном доме на улице 14 Линия, 3
Трагедия произошла в частном доме на улице 14 Линия, 3
Трагедия произошла в частном доме на улице 14 Линия, 3. Фото: СУ СК России по Омской области

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Сотрудники МЧС и следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Проведен осмотр места происшествия и изъяты необходимые предметы для экспертизы.

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#Диана Рязанцева#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#МЧС#Новости#Дым#Тара
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