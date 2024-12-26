Двойная трагедия: в Таре при пожаре погибли супруги

По данным МЧС Омской области, вечером 25 декабря около 20:00 в городе Тара загорелся двухквартирный частный дом. Пожар охватил площадь 25 квадратных метров. На место прибыли 9 сотрудников МЧС с двумя пожарными машинами, которые смогли потушить открытый огонь к 20:37.