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Posted 26 декабря, 09:39

Published 26 декабря, 09:39

Modified 26 декабря, 09:42

Updated 26 декабря, 09:42

Дождались: главный тренер «Авангарда» Ги Буше вернулся в Омск

Дождались: главный тренер «Авангарда» Ги Буше вернулся в Омск

26 декабря 2024, 09:39
Фото: ХК «Авангард».
Специалист уже провел тренировку с командой.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше вернулся к команде после отъезда в Канаду. Сегодня специалист провел открытую тренировку на G-Drive Арене, видео и фото появилось в соцсетях омского хоккейного клуба.

«Такие мероприятия — это всегда здорово. Во-первых, у болельщиков есть возможность посмотреть тренировку, а она выпадает не так часто. Игроки тоже получают от этого удовольствие. Это классно», — сказал Буше.

Болельщики тоже получили возможность выйти на лед, омичи сфотографировались с «ястребами» и взяли автографы у любимых игроков.

Видео: ХК «Авангард».

Напомним, что Ги Буше и его помощник Дэйв Барр прилетели в Омск ночью 12 декабря. В тот же день специалисты провели две тренировки с командой и ответить на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Первую игру под новым руководством омичи провели 17 декабря в Новосибирске, обязанности главного тренера команды исполнял Дэйв Барр, так как Ги Буше пришлось улететь в Канаду, чтобы пройти обследование после сложной операции на колене.

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