Дождались: главный тренер «Авангарда» Ги Буше вернулся в Омск

Posted 26 декабря, 09:39
Published 26 декабря, 09:39
Modified 26 декабря, 09:42
Updated 26 декабря, 09:42
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше вернулся к команде после отъезда в Канаду. Сегодня специалист провел открытую тренировку на G-Drive Арене, видео и фото появилось в соцсетях омского хоккейного клуба.
«Такие мероприятия — это всегда здорово. Во-первых, у болельщиков есть возможность посмотреть тренировку, а она выпадает не так часто. Игроки тоже получают от этого удовольствие. Это классно», — сказал Буше.
Болельщики тоже получили возможность выйти на лед, омичи сфотографировались с «ястребами» и взяли автографы у любимых игроков.
Напомним, что Ги Буше и его помощник Дэйв Барр прилетели в Омск ночью 12 декабря. В тот же день специалисты провели две тренировки с командой и ответить на вопросы журналистов на пресс-конференции.
Первую игру под новым руководством омичи провели 17 декабря в Новосибирске, обязанности главного тренера команды исполнял Дэйв Барр, так как Ги Буше пришлось улететь в Канаду, чтобы пройти обследование после сложной операции на колене.