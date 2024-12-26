Будьте осторожны: в Омскую область пришел вирус гриппа А

Posted 26 декабря, 13:30
Published 26 декабря, 13:30
Modified 26 декабря, 13:33
Updated 26 декабря, 13:33
На территории Омской области продолжается эпидемический сезон ОРВИ, на прошлой неделе показатель заболеваемости составил 47,0 на 10 тысяч населения, это на 63,8% ниже эпидпорога.
Среди вирусов, которые фиксируют у жителей Омской области, следующие: риновирусы (53,9%), сезонные коронавирусы (15,4%), COVID-19 (15,4%), вирусы гриппа A(H1N1)pdm (7,7%), парагриппа (3,8%) и бокавирусов (3,8%).
Напомним, что в регионе сохраняется печальная статистика по коронавирусу. За прошлую неделю от этого вируса умер один человек, еще 15 пришлось госпитализировать, всего выявили у 269 жителей Омской области.