Золотые дети: в Омской области с начала года 355 женщин стали мамами после ЭКО

В итоге за 10 месяцев 2024-го после ЭКО (с учетом процедур, проведенных в 2023 году) мамами стали 355 женщин. У них родилось 379 детей. Это больше чем в 2022 и 2023 годах. В 2022-м, например 325 женщин после ЭКО родили 363 ребенка, а в 2023-м — у 302 омичек появилось на свет 315 детей. В прошлом году только 34,5% процедур ЭКО оказались успешными.