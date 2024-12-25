Золотые дети: в Омской области с начала года 355 женщин стали мамами после ЭКО

Posted 25 декабря, 05:52
Published 25 декабря, 05:52
Modified 25 декабря, 05:54
Updated 25 декабря, 05:54
В 2024-м пока можно подвести лишь промежуточные итоги по ЭКО: за 10 месяцев, как следует из ответа регионального минздрава на официальный запрос Города55, процедуры экстракорпорального оплодотворения провели 938 жительницам Омской области.
«Эффективность проведения остается высокой. На учет в женские консультации после ЭКО встала 581 женщина», — сообщил руководитель профильного министерства Дмитрий Маркелов.
В итоге за 10 месяцев 2024-го после ЭКО (с учетом процедур, проведенных в 2023 году) мамами стали 355 женщин. У них родилось 379 детей. Это больше чем в 2022 и 2023 годах. В 2022-м, например 325 женщин после ЭКО родили 363 ребенка, а в 2023-м — у 302 омичек появилось на свет 315 детей. В прошлом году только 34,5% процедур ЭКО оказались успешными.
По словам главного внештатного специалиста неонатолога Министерства здравоохранения Омской области, заместителя главврача Городского клинического перинатального центра Элины Нестеренко, 34% — это неплохой вариант развития событий.
Число проведенных процедур ЭКО, возможно, и снижается, но происходит это по причине уменьшения процента женщин фертильного возраста (от 15 до 49 лет), остающихся в Омске. При этом сейчас среди огромного множества существующих методов ЭКО предпочтение специалисты отдают применению именно сложных методик и технологий, чтобы максимально поддерживать рождаемость в регионе.
«На сегодняшний день меняется парадигма в ЭКО. Хоть этот метод не приносит сверх большого количества детей, но все же хоть какой-то процент от него идет, поэтому все переносится в систему обязательного медицинского страхования, чтобы люди за не свои деньги, а речь там идет о больших суммах, могли получить полноценную помощь и сделать экстракорпоральное оплодотворение бесплатно. Таким способом людям помогают решать проблемы бесплодия и дают счастье и материнство. Абсолютно правильная тактика», — отметила Элина Нестеренко.
В региональном минздраве также добавили, что в этом году в роддоме №6 на Перелета появилось уникальное отечественное оборудование — медицинский спектрометр «Фотон-Био 637». С помощью него можно диагностировать состояние эндометрия, в том числе при подготовке к процедуре ЭКО. Аппарат обеспечивает высокую точность диагностики, а это, в свою очередь, играет огромную роль в повышении диагностики процедуры ЭКО.
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