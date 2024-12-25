Заявка на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу подана в Минюст РФ

«Опыт работы Мастерской новых медиа показал, что образовательные программы — это хороший способ не только повысить уровень профессиональной подготовки, но и формировать сообщества, объединенные общими ценностями и целями. Наличие таких горизонтальных связей поможет Ассоциации оказывать противодействие деструктивной и ложной информации. И что важно, у самих медийщиков, причем не только из нашей страны, есть огромный запрос на обучение фактчекингу. Уверена, что совместный проект Ассоциации и Мастерской позволит дать прикладные знания медиатехнологам. Масштабировать обучение можно будет и в онлайн-формате посредством образовательной платформы „Диалог PRO“. Сегодня мы увидели, что интерес к ассоциации проявляют и бойцы специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни. Они были на фронтах горячей войны, а теперь готовы защищать интересы на фронтах войны информационной. Думаю, для них это будет интересной возможностью получить дополнительное образование и вновь встать на защиту Родины», — отметила Юлия Аблец.