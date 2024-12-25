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Posted 25 декабря, 13:51

Published 25 декабря, 13:51

Modified 25 декабря, 13:53

Updated 25 декабря, 13:53

Заявка на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу подана в Минюст РФ

Заявка на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу подана в Минюст РФ

25 декабря 2024, 13:51
Фото: АНО «Диалог Регионы».
Заявку на регистрацию в Минюсте РФ Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-сhecking Network (GFCN) отправили во вторник, 24 декабря, соучредители организации — Информационное агентство России ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и АНО «Мастерская новых медиа».

Меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу был подписан 22 ноября на форуме «Диалог о фейках 2.0» в Москве.

Участники GFCN намерены на международном уровне бороться с угрозами распространения недостоверной информации. Сегодня уже более 100 организаций из 30 стран готовы вступить в ряды Ассоциации, это станет возможным после официальной регистрации в Минюсте. Среди будущих участников Ассоциации СМИ, блогеры и журналисты из Франции, Нидерландов, Сингапура, Аргентины, США, Израиля, Венесуэлы, Перу и многих других стран.

«Сегодня мы подаем в Минюст заявку на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN), следующим шагом станет подписание Кодекса ответственного фактчекера. В основу работы GFCN заложены четкие принципы работы с информацией. Для нас важно, чтобы участники, которые вступят в ассоциацию, их разделяли. Мы планируем продвигать Ассоциацию на международном уровне и видим ее шире, чем просто проект по работе с информацией. Это своего рода „мягкая сила“, которая поможет нам находить единомышленников и партнеров за рубежом. В этом смысле Ассоциация может стать глобальной коммуникационной площадкой», — сообщил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

В отличие от западных объединений фактчекеров, которые являются закрытыми клубами, «для избранных», Ассоциация открыта для широкого круга организаций, сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

«Система проверки информации будет доступна для СМИ и отдельных журналистов. Чем больше медиа и других организаций подключатся к этой работе, тем эффективнее будет наша миссия. Ведь в современных условиях фактчекинг — это не просто проверка данных, это защита нашей страны, нашей истории и нашего будущего», — отметил он.

Как сообщила руководитель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец, организация планирует создать отдельный образовательный модуль для международных фактчекеров и проводить его на постоянной основе.

«Опыт работы Мастерской новых медиа показал, что образовательные программы — это хороший способ не только повысить уровень профессиональной подготовки, но и формировать сообщества, объединенные общими ценностями и целями. Наличие таких горизонтальных связей поможет Ассоциации оказывать противодействие деструктивной и ложной информации. И что важно, у самих медийщиков, причем не только из нашей страны, есть огромный запрос на обучение фактчекингу. Уверена, что совместный проект Ассоциации и Мастерской позволит дать прикладные знания медиатехнологам. Масштабировать обучение можно будет и в онлайн-формате посредством образовательной платформы „Диалог PRO“. Сегодня мы увидели, что интерес к ассоциации проявляют и бойцы специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни. Они были на фронтах горячей войны, а теперь готовы защищать интересы на фронтах войны информационной. Думаю, для них это будет интересной возможностью получить дополнительное образование и вновь встать на защиту Родины», — отметила Юлия Аблец.

Подробный механизм вступления в Ассоциацию будет опубликован после получения регистрации организации в Минюсте РФ. С Кодексом ответственного фактчекинга можно ознакомиться на сайте.

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