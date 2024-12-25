Якушев отметил роль «Единой России» в разработке и внедрении новых моделей коптеров

Posted 25 декабря, 11:17
Published 25 декабря, 11:17
Modified 25 декабря, 11:24
Updated 25 декабря, 11:24
В рамках этой программы партия обеспечила участников операции 42 тысячами ударных и разведывательных дронов, аптечками, средствами связи и радиопротиводействия, тепловизорами, автомобилями и другими необходимыми ресурсами.
Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев упомянул известную фразу времен Великой Отечественной войны: надежный тыл обеспечивает сильный фронт. Эта мысль остается актуальной и сегодня. Главной задачей партии является поддержка российских военных на передовой и создание прочной материально-технической базы для них. С февраля 2022 года партия активно занимается поставкой техники и снаряжения различным подразделениям на линии конфликта. Благодаря поддержке партии были разработаны и введены в серийное производство отечественные модели дронов, пишет mkset.ru.
С начала специальной военной операции партия усилила помощь новым регионам. В рамках народной программы ЕР предусмотрены мероприятия по восстановлению Донбасса и Новороссии.
Якушев отметил, что гуманитарная поддержка для новых регионов и прифронтовых зон оказывается не только через грузовые поставки, но и с помощью активных волонтеров. Более пяти тысяч человек уже посетили эти территории, восстанавливая объекты социального назначения, помогая медикам и обеспечивая адресную доставку продуктов.
В Белгородской области успешно работает центр помощи, организованный партией «Единая Россия», волонтеры оказывают поддержку жителям освобожденных районов Харьковской области.
С августа текущего года в Курской области был открыт гуманитарный центр, который обслуживает все временные пункты размещения в Курске. В рамках регионального общественного штаба местные жители могут получать продуктовые наборы и консультации о различных мерах поддержки, к которым уже прибегли более 40 тысяч человек.
Поддержка участников специальной военной операции остается ключевой задачей для «Единой России». Партия инициировала более 130 федеральных законопроектов, направленных на защиту прав военнослужащих и их семей. На съезде в декабре были внесены поправки в программу партии, а также создано новое направление помощи для участников СВО и их родственников — «Поддержка участников СВО и членов их семей».
Президент Российской Федерации поручил партии развивать образовательные инициативы для участников специальной военной операции. Эта работа уже началась в высшей партийной школе, сообщается на сайте ER.RU. Владимир Якушев отметил, что в этом году партия организовала специальный курс для тех, кто прошел предварительное голосование и был выдвинут от ЕР на различных выборах.
«Из Омской области в 2024 году были отправлены десятки гуманитарных конвоев в зону СВО, мирным жителям Донбасса и Новороссии, в том числе нашего подшефного города Стаханова. В этой работе принимали участие депутаты всех уровней, трудовые коллективы предприятий, организаций, органов власти, местные и первичные отделения „Единой России“, волонтеры, все неравнодушные жители региона.
Отправляли абсолютно всё, о чем просили бойцы: от специальной техники и автомобилей до продуктов питания и окопных свечей. А когда вооруженные формирования Украины совершили атаку на Курскую область, машина с гуманитарным грузом отправилась туда из Омской области в первые же дни. Традиционно отправляли и тематический транспорт — фуры с подарками для детей к 1 сентября, новогодним праздникам», — рассказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Виталий Хоценко.