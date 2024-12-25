Якушев отметил роль «Единой России» в разработке и внедрении новых моделей коптеров

С августа текущего года в Курской области был открыт гуманитарный центр, который обслуживает все временные пункты размещения в Курске. В рамках регионального общественного штаба местные жители могут получать продуктовые наборы и консультации о различных мерах поддержки, к которым уже прибегли более 40 тысяч человек.