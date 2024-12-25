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Posted 25 декабря, 10:18

Published 25 декабря, 10:18

Modified 25 декабря, 10:22

Updated 25 декабря, 10:22

Все о трансферах: названа дата пресс-конференции «Авангарда» по итогам перестройки

Все о трансферах: названа дата пресс-конференции «Авангарда» по итогам перестройки

25 декабря 2024, 10:18
Фото: ХК «Авангард».
Последнюю в году пресс-конференцию председатель совета директоров клуба Евгений Кожевников проведет 28 декабря.

В пресс-службе омского «Авангарда» рассказали, что 28 декабря на G-Drive Арене пройдет пресс-конференция по итогам трансферной кампании. О всех изменениях в составе председатель совета директоров клуба Евгений Кожевников расскажет после матча «ястребов» с тольяттинской «Ладой».

Сложно представить, сколько по времени займет рассказ о каждом трансфере, в этом году их количество превысило все возможные ожидания не только болельщиков, но и специалистов в области спорта.

«Явление председателя совета директоров „Авангарда“ Евгения Кожевникова народу состоится уже через три дня. Но я сразу подумал, что если хоть немного рассказывать о каждой сделке клуба, совершенной за последние полтора месяца, то пресс-конференция может затянуться до Нового года. Сам уже потерял им счет, а до окончания дедлайна „Авангард“ наверняка еще пошумит», — отметил хоккейный эксперт Михаил Зислис.

Дедлайн КХЛ, до которого можно совершать переходы, наступит уже послезавтра, 27 декабря. За менее чем два месяца омский клуб расторг почти десяток контрактов, в числе которых соглашения с главным тренером Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым.

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Еще больше было подписаний: в конце сентября в Омск вернулся нападающий Райан Спунер, в следующие три месяца контракты подписали с Николаем Прохоркиным, Алексом Грантом, Матвеем Заседой, Ильей Каблуковым, Наилем Якуповым, Майклом Маклаудом, Эмилем Галимовым, Никитой Серебряковым, Райаном Меркли, Даниилом Чайкой, Данилом Башировым и Евгением Куликом, а также, вопреки ожиданиям, продлили соглашения с Иваном Игумновым и Павлом Коледовым.

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