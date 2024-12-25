Все «для галочки» или реальная помощь. Как работает омский фонд «Защитники Отечества»

Posted 25 декабря, 04:11
Published 25 декабря, 04:11
Modified 25 декабря, 04:13
Updated 25 декабря, 04:13
Президент России Владимир Путин во время прямой линии высоко оценил деятельность фонда «Защитники Отечества». Организация была создана в начале 2023 года. Спустя несколько месяцев ее филиал заработал в Омске на улице Некрасова, 3. Однако с его работой, судя по отзывам, не все так гладко, как хотелось бы. Корреспондент Города55 выяснил, какие жалобы поступают на организацию, узнал от бывшего сотрудника, что происходит внутри фонда, а также задал несколько вопросов руководству омского филиала «Защитников Отечества».
Как сказано на официальном сайте организации, фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации (ТСР) и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
Государственным фондом руководит Анна Цивилева, а омским отделением — Наталья Чайка. Если работу федерального ведомства президент оценил положительно, то к деятельности регионального отделения есть претензии у местных жителей. Вот несколько примеров отзывов в навигационном сервисе 2Gis:
«Непонятно, кому и чем они помогают. Три раза там были, три раза нам несли какую-то ерунду невнятную. Просто ужас», — поделилась Олеся Минина.
«Имел неосторожность обратиться в этот фонд, а только потом прочитал отзывы. Ребята, не тратьте время. Заплатите деньги и идите к нормальному юристу, они реально помогут. За всех говорить не буду, но юристы в фонде печальные от слова совсем, или из-за того, что бесплатно не хотят помогать, или просто бесполезные», — рассказал Артем.
«Бесполезная организация, муж погиб на СВО, обратилась, тишина, самостоятельно решаю проблемы! Спасибо, у вас хороший офис, не более», — написала Элла Тришкина.
«Фонд „Защитники Отечества“ — это просто клещ, который получает деньги с бюджета. Никакой помощи нет от них. Просто гид, который получает бонусы за обращения к ним», сообщил пользователь под псевдонимом Раф РФ.
«Руководитель фонда, госпожа Чайка, к слову кинолог по образованию и своей сути, вместе со своим заместителем и верной подругой решили, что государственный фонд — их собственность. Деятельность фонда — фикция, реальной работы нет. Набранные сотрудники получают федеральные деньги, не оказывая никакой действенной помощи ветеранам, участникам СВО и членам их семей», — заявил пользователь Сергей Ко.
Подобных отзывов десятки, а рейтинг омского отделения фонда равен 2,3/5. Дозвониться в организацию по номеру, указанному на сайте, действительно трудно. Корреспондент Города55 попробовал это сделать, но дело успехом не увенчалось.
Своим опытом обращения в Фонд с Городом55 поделилась омичка Дария Акимова. Ее муж Владислав был мобилизован осенью 2022 года и по сей день несет службу в зоне специальной военной операции. В 2023 году военнослужащего наградили медалью «За воинскую доблесть» I степени. Дария получала пособие на ребенка до 3 лет, положенное детям участникам СВО. Но выплаты прекратились осенью 2024 года из-за ошибок в документах, а с омички теперь требуют вернуть 384 тысячи рублей.
«В „Защитники Отечества“ я обращалась 13 ноября. Это фонд, который должен помогать нашим защитникам, это их профиль. Я принесла им документы о возврате этих денег. Спросила, что это такое. У меня муж на СВО. А мне ответили: если Социальный фонд вам это выставил, то значит, это правда, и надо возвращать деньги. Это мне ответила заместитель главы „Защитников Отечества“ Людмила Рябых. И Чайка мне сказала, что ей неинтересно ни слушать меня, ни смотреть. Я сказала, что пойду в прокуратуру», — рассказала омичка.
Дария Акимова позднее обратилась со своим вопросом в прокуратуру. Сейчас ее делом занимаются в ведомстве, ведется проверка. Городу55 в фонде сообщали, что вопрос омички держат на контроле.
Также о работе фонда рассказала его бывшая сотрудница Анна (имя изменено, — прим. ред.). Женщина трудилась координатором «Защитников Отечества» в одном из районов области.
«Я работала в фонде с осени 2023 по весну 2024 года. До этого обращалась туда, так как муж получил травму позвоночника на передовой, нужна была срочная операция. В фонде не помогли с распределением в больницу. В итоге за свои деньги сделали операцию», — рассказала Анна.
Когда женщина попыталась вернуть деньги за лечение через фонд, то также получила отказ в помощи.
«Потом я согласилась поработать в фонде. Ключевой момент: пойдя туда, я думала, что у меня будет больше возможности помогать ребятам-бойцам. Для себя я поняла, что фонд — это не про помощь. Это про цифры, красивые картинки, красивые нарисованные отчеты. Все для галочки. Госпожа Чайка постоянно выражалась, что целевая аудитория фонда — семьи погибших и ветераны. Действующим же бойцам оказываем консультацию, и не более. Например, помочь заполнить заявление», — считает Анна.
Последним аргументом в пользу увольнения из «Защитников Отечества» для Анны стала необходимость организации праздников и уроков мужества.
«Туда необходимо было приводить бойцов. Вы же понимаете, что все они приходят с посттравматическим синдромом. Вести его на урок мужества и расспрашивать о войне — это нехорошо. Ни для бойца, ни для детей. Неизвестно, какая реакция будет. Что они должны рассказать детям? Про кровь и смерть? Это не патриотизм. Я понимаю, волонтеров можно позвать, чтобы они рассказали, как помогают фронту», — поделилась Анна.
Город55 задал вопросы о качестве работы омскому отделению фонда «Защитники Отечества». В организации сообщили, что отслеживают обратную связь в социальных сетях филиала и на других платформах. В фонде считают, что негативные отзывы связаны с ситуациями, разрешение которых требует большого количества времени либо зависит от полномочий других ведомств.
«Пример — оформление удостоверений ВБД сотрудникам ЧВК „Вагнер“. Оформление документа входит в юрисдикцию Министерства обороны. Филиалы фонда „Защитники Отечества“ осуществляют сбор и отправку необходимых документов в специально созданную комиссию при Минобороны России. После положительного рассмотрения запроса бойцы получают указанный документ и остаются на сопровождении фонда „Защитники Отечества“», — объяснили в филиале.
В фонде добавили, что поступают сообщения о невозможности дозвониться. Это связано с большим количеством обращений в организацию.
«Наши бойцы и их семьи всегда могут написать нам в социальные сети и получить ответ на те вопросы, которые их интересуют. Также можно воспользоваться услугами службы поддержки фонда: горячей линией 117 (добавочный 1) или порталом госуслуг», — рассказали в «Защитниках Отечества».
Поступали жалобы на сотрудников фонда, в частности на Нину Шищук и Людмилу Рябых. Город55 попросил дать характеристику этим сотрудникам.
«Нина Владимировна Шищук — образцовый сотрудник филиала фонда, который посвящает работе всего себя. Подопечные координатора очень часто оставляют благодарности за ее работу. Недавно мы делились историей ее подопечного ветерана — Игоря Шагайденко, который, кстати, также участвовал в СВО в составе ЧВК „Вагнер“», — сообщили в организации.
Людмила Рябых занимает должность заместителя руководителя по социальному сопровождению.
«В ее ведении вопросы организации работы координаторов, формирование отчетности и др. Людмила Викторовна — профессионал своего дела, который очень строго и ответственно относится к своим обязанностям и того же требует от социальных координаторов», — добавили в фонде.
Также поступают жалобы от бойцов ЧВК «Вагнер», которые сообщают, что Фонд им не оказывает помощь.
«Еще раз отметим, что социальные координаторы не влияют на процесс оформления удостоверений ВБД. Кроме того, основные меры социальной поддержки, предоставляемые фондом, бойцы получают. Среди них: предоставление бесплатной психологической и юридической помощи, содействие в трудоустройстве, обучении и переобучении, прохождение медицинских обследований в рамках углубленной диспансеризации и др. Для этого необходимо лишь обратиться в офис филиала фонда либо к своему социальному координатору», — сообщили в «Защитниках Отечества».
Также в «Защитниках Отечества» рассказали о численных показателях работы Фонда.
«Филиала фонда работает с каждым запросом на оказание помощи. По итогам полутора лет работы с 1 июня 2023 года к нам поступило более 21 000 запросов. Помощь была оказана в 19 500 из них, остальные запросы находятся в работе. В процесс оперативного решения вовлечены все профильные министерства и ведомства региона. Социальный координатор поддерживает связь с подопечным на протяжении всех этапов их решения», — заключили в организации.
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Разумеется, отзывы о работе Фонда и ответы самой организации о своей деятельности несколько противоречат друг другу. Семьи жалуются на отсутствие помощи, руководство филиала ссылается на длительную обработку некоторых сложных вопросов и большую загрузку сотрудников «Защитников Отечества». Вопрос, соответствует ли работа омского филиала той оценке, которую дал президент Владимир Путин, пока остается открытым. Вероятно, обращения людей привлекут внимание надзорных органов к работе Фонда и дадут ответ на этот вопрос.