Все «для галочки» или реальная помощь. Как работает омский фонд «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин во время прямой линии высоко оценил деятельность фонда «Защитники Отечества». Организация была создана в начале 2023 года. Спустя несколько месяцев ее филиал заработал в Омске на улице Некрасова, 3. Однако с его работой, судя по отзывам, не все так гладко, как хотелось бы. Корреспондент Города55 выяснил, какие жалобы поступают на организацию, узнал от бывшего сотрудника, что происходит внутри фонда, а также задал несколько вопросов руководству омского филиала «Защитников Отечества».