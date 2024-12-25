В Омске начнут перекрывать проблемный мост у Телецентра на ночь

Напомним, что из-за километровых пробок, которые сковали Нефтяники после начала ремонта моста, на участке уже не первый раз изменяют схему движения. О последних нововведениях Шелест объявил вчера: теперь омичи смогут поворачивать налево на улице 70 лет СибАДИ, при этом разворот в районе автодорожного института все также будет под запретом.