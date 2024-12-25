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Posted 25 декабря, 13:31

Published 25 декабря, 13:31

Modified 25 декабря, 13:35

Updated 25 декабря, 13:35

В Омске начнут перекрывать проблемный мост у Телецентра на ночь

В Омске начнут перекрывать проблемный мост у Телецентра на ночь

25 декабря 2024, 13:31
Фото: 1MI.
О таком решении сообщил мэр города Сергей Шелест.

В своем телеграм-канале градоначальник рассказал, что теперь мост им. 60-летия ВЛКСМ будут иногда полностью закрываться на ночь. Это необходимо, чтобы следить за состоянием объекта во время ремонта.

Перекрывать проезжую часть планируется в ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье, время запрета движения — с 24:00 до 5:00. В эти пять часов бригады подрядчика будут очищать мост от снега и наледи. Первая блокировка движения пройдет уже сегодня ночью.

Напомним, что из-за километровых пробок, которые сковали Нефтяники после начала ремонта моста, на участке уже не первый раз изменяют схему движения. О последних нововведениях Шелест объявил вчера: теперь омичи смогут поворачивать налево на улице 70 лет СибАДИ, при этом разворот в районе автодорожного института все также будет под запретом.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Новости#Дорожное движение#Дорожные пробки#Мост имени 60-летия ВЛКСМ#Мост у телецентра#Мост им. 60-летия ВЛКСМ
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