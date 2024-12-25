В Омске начнут перекрывать проблемный мост у Телецентра на ночь

Posted 25 декабря, 13:31
Published 25 декабря, 13:31
Modified 25 декабря, 13:35
Updated 25 декабря, 13:35
В своем телеграм-канале градоначальник рассказал, что теперь мост им. 60-летия ВЛКСМ будут иногда полностью закрываться на ночь. Это необходимо, чтобы следить за состоянием объекта во время ремонта.
Перекрывать проезжую часть планируется в ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье, время запрета движения — с 24:00 до 5:00. В эти пять часов бригады подрядчика будут очищать мост от снега и наледи. Первая блокировка движения пройдет уже сегодня ночью.
Напомним, что из-за километровых пробок, которые сковали Нефтяники после начала ремонта моста, на участке уже не первый раз изменяют схему движения. О последних нововведениях Шелест объявил вчера: теперь омичи смогут поворачивать налево на улице 70 лет СибАДИ, при этом разворот в районе автодорожного института все также будет под запретом.