В Омске на Поворотной сдали новую высотку. Рассказываем, сколько там стоят квартиры

Posted 25 декабря, 06:14
Published 25 декабря, 06:14
Modified 25 декабря, 06:16
Updated 25 декабря, 06:16
В Омске на улице 70 лет Октября сдали 19-этажную новостройку. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. В доме 183 квартиры: 117 однокомнатных, 33 двухкомнатных и 33 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений составляет почти 9 тысяч «квадратов».
«Дом также оборудован двумя лифтами и двумя встроенными офисными помещениями, площадь которых — 115,7 квадратов. Застройщик — ООО „Специализированный застройщик „Сибградстрой Инвест“», — сообщил градоначальник.
Новостройка относится к жилому комплексу «На Поворотной». По данным сервиса ЦИАН, средняя цена «однушек» в ЖК составляет 6,1 млн рублей, «двушек» — 7,8 млн рублей.
По данным Rusprofile, «Сибградстрой Инвест» работает с 2013 года. Руководит компанией Алексей Певнев. Также предприниматель является основным учредителем организации, ему принадлежит 76% доли. Отметим, что другая компания Певнева, «Наша школа», достраивает химико-технологический лицей на 1122 места на Левобережье.