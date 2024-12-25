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Posted 25 декабря, 06:14

Published 25 декабря, 06:14

Modified 25 декабря, 06:16

Updated 25 декабря, 06:16

В Омске на Поворотной сдали 19-этажную новостройку на 183 квартиры

В Омске на Поворотной сдали новую высотку. Рассказываем, сколько там стоят квартиры

25 декабря 2024, 06:14
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске на Поворотной сдали 19-этажную новостройку на 183 квартиры

Общая площадь жилых помещений составляет почти 9 тысяч «квадратов». Здание возвел «Сибградстрой Инвест».

В Омске на улице 70 лет Октября сдали 19-этажную новостройку. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. В доме 183 квартиры: 117 однокомнатных, 33 двухкомнатных и 33 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений составляет почти 9 тысяч «квадратов».

«Дом также оборудован двумя лифтами и двумя встроенными офисными помещениями, площадь которых — 115,7 квадратов. Застройщик — ООО „Специализированный застройщик „Сибградстрой Инвест“», — сообщил градоначальник.

Новостройка относится к жилому комплексу «На Поворотной». По данным сервиса ЦИАН, средняя цена «однушек» в ЖК составляет 6,1 млн рублей, «двушек» — 7,8 млн рублей.

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Скриншот. Фото: ЦИАН

По данным Rusprofile, «Сибградстрой Инвест» работает с 2013 года. Руководит компанией Алексей Певнев. Также предприниматель является основным учредителем организации, ему принадлежит 76% доли. Отметим, что другая компания Певнева, «Наша школа», достраивает химико-технологический лицей на 1122 места на Левобережье.

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#Евгений Игишев#Омск#Квартиры#Жилой дом#Кировский округ#Лифты
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