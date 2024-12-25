В Омске на Поворотной сдали новую высотку. Рассказываем, сколько там стоят квартиры

В Омске на улице 70 лет Октября сдали 19-этажную новостройку. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. В доме 183 квартиры: 117 однокомнатных, 33 двухкомнатных и 33 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений составляет почти 9 тысяч «квадратов».