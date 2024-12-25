В Марьяновском районе заключили под стражу мужчину, который насмерть сбил ребенка

В суде водитель полностью признал вину в случившемся и заявил, что не заметил мать с ребенком во время движения и принял их за препятствие в виде снега. Напомним, что во время аварии сельчанин был сильно пьян, уровень алкоголя в его крови составил 0,921 мг/л. По словам обвиняемого, только после осмотра автомобиля дома, увидев повреждения и кровь, он понял, что сбил человека.