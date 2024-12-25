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Posted 25 декабря, 12:03

Published 25 декабря, 12:03

Modified 25 декабря, 12:07

Updated 25 декабря, 12:07

В Марьяновском районе заключили под стражу мужчину, который насмерть сбил ребенка

В Марьяновском районе заключили под стражу мужчину, который насмерть сбил ребенка

25 декабря 2024, 12:03
Фото: 1MI.
Виновник смертельного ДТП признал вину перед судом.

Марьяновский районный суд заключил под стражу 27-летнего мужчину, который обвиняется в нарушении ПДД, из-за которого случилась смертельная авария с ребенком, а также оставлении места ДТП (п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Арест продлится два месяца.

В суде водитель полностью признал вину в случившемся и заявил, что не заметил мать с ребенком во время движения и принял их за препятствие в виде снега. Напомним, что во время аварии сельчанин был сильно пьян, уровень алкоголя в его крови составил 0,921 мг/л. По словам обвиняемого, только после осмотра автомобиля дома, увидев повреждения и кровь, он понял, что сбил человека.

Сейчас проверка по делу продолжается, выяснение всех подробностей контролирует региональная прокуратура.

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