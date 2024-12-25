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Posted 25 декабря, 11:19

Published 25 декабря, 11:19

Modified 25 декабря, 11:25

Updated 25 декабря, 11:25

Дмитрий Солнцев

Уверенный рост: Сибирский Сбер подвел итоги года

25 декабря 2024, 11:19
Фото: пресс-служба Сибирского банка. Дмитрий Солнцев
Реклама. ПАО Сбербанк ИНН 7707083893. erid: 2W5zFG9SAc8
Эксперты отмечают, что в СибФО выросла предпринимательская активность.

Накануне Нового года председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал об итогах годовой работы.

«В конце года произошел рост ключевой ставки, — напомнил Солнцев, — и теперь мы видим активный рост числа вкладчиков: 212 тысяч человек впервые открыли счета в Сбере. Спрос на вклады вырос на 45%…».

Для тех, кто делает вклад на 6 месяцев как минимум на 1 млн рублей, процентная ставка выросла с прошлой недели до 22,5% годовых, а если у вкладчика подключена услуга «СберПремьер», ставка составляет 23%. Кроме того, существует «приветственная ставка» по накопительному счету, которая выросла до 18% на первые 3 месяца. С 4-го месяца в этом случае действует базовая ставка 10%, но ее можно увеличить до 18% при соблюдении 1 из 3 условий: нужно либо подключить платную подписку «СберПрайм/СберПрайм+», либо делать покупки в магазинах-партнерах Сбера хотя бы на 5 тысяч рублей в месяц, либо оплачивать картами Сбера покупки как минимум на 30 тысяч в месяц.

Солнцев признал, что на ипотечном рынке произошло некоторое охлаждение спроса, но он уверен: в 2025 году ситуация изменится к лучшему. Порукой тому, в частности, поручение президента Владимира Путина об отмене лимитов по «Семейной ипотеке». Количество заявок на ипотеку, поданных в Сибирский банк, выросло по сравнению с прошлым годом на 12%, а уровень одобрения остался примерно таким же (63%), и это показывает, что ипотечные программы сохраняют свою популярность: они остаются драйвером, с помощью которого сибиряки могут улучшать свои жилищные условия, получать достаточно выгодные субсидированные кредиты.

«В Сибири мы отмечаем рост предпринимательской активности, — рассказал Дмитрий Солнцев. — Осенью наши аналитики подсчитали, что в этом году число россиян, решившихся открыть свое дело, увеличилось на 21%. С помощью сервиса „Свое дело“ бизнесмены оформляют ИП и ООО в онлайн-формате. Сервис сам формирует пакет необходимых документов и передаёт их в налоговую без посредников, а счет открывается сразу после регистрации бизнеса в мобильном приложении».
Дмитрий Солнцев
Дмитрий Солнцев. Фото: пресс-служба Сибирского банка

Еще одно важное изменение в работе Сбера связано с переформатированием его отделений. Цель — сделать офисы более удобными для клиентов: в них появляются игровые зоны для детей, кофе-пойнт, зона SberDevices, в которой можно тестировать и покупать разного рода девайсы. В некоторых обновленных офисах есть еще и пункт выдачи заказов. 50 офисов в Сибири уже открылись после обновления, еще 10 откроются в ближайшее время.

Отдельная важная и актуальная для конца 2024 года тема — безопасность. Во многих городах России люди, обманутые телефонными мошенниками, поджигают административные здания, полицейские машины, отделения банков. В связи с этим Дмитрий Солнцев попросил клиентов Сбера быть максимально бдительными, не передавать по телефону свои персональные данные, быть внимательными к родственникам, особенно пожилым, которых теоретически легче обмануть.

Чтобы помешать мошенникам, Сбер использует, в частности, антифрод-систему. Это платформа, которая выявляет подозрительные операции, оценивая поведение клиентов по тысяче с лишним параметров. Заметив, что клиент пытается провести нетипичную для него операцию, платформа эту операцию блокирует. Ее эффективность специалисты оценивают в 99,8%.

Сбер прикладывает усилия по повышению общей финансовой грамотности своих клиентов. Детей и взрослых обучают в рамках нового проекта «Серебряный клуб», развивается находящаяся в открытом доступе библиотека знаний по кибербезопасности «Кибрарий». Кроме того, банк продолжает реализовывать разного рода благотворительные проекты: волонтеры Сбера, которых в Сибирском федеральном округе насчитывается больше 10 тысяч, помогают социализации и профориентации детей-сирот и инвалидов, участвуют в экологических проектах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº1481 от 11.08.2015.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Сбер#Дмитрий Солнцев
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