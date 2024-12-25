Уверенный рост: Сибирский Сбер подвел итоги года

Для тех, кто делает вклад на 6 месяцев как минимум на 1 млн рублей, процентная ставка выросла с прошлой недели до 22,5% годовых, а если у вкладчика подключена услуга «СберПремьер», ставка составляет 23%. Кроме того, существует «приветственная ставка» по накопительному счету, которая выросла до 18% на первые 3 месяца. С 4-го месяца в этом случае действует базовая ставка 10%, но ее можно увеличить до 18% при соблюдении 1 из 3 условий: нужно либо подключить платную подписку «СберПрайм/СберПрайм+», либо делать покупки в магазинах-партнерах Сбера хотя бы на 5 тысяч рублей в месяц, либо оплачивать картами Сбера покупки как минимум на 30 тысяч в месяц.