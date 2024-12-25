Сотрудник Минобороны РФ попался на коррупции во время выполнения госзаказа в Омске

Три года назад министерство обороны и ООО «Ижора проект плюс» заключили многомиллионный контракт на капитальный ремонт объектов омского учебного центра, эти работы были частью государственного оборонного заказа. В мае 2023 года Есин принял их, зная, что работы окончательно не завершены. Это привело к многомиллионному ущербу для государства.