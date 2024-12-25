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Posted 25 декабря, 15:17

Published 25 декабря, 15:17

Modified 25 декабря, 15:21

Updated 25 декабря, 15:21

Сотрудник Минобороны РФ попался на коррупции во время выполнения госзаказа в Омске

Сотрудник Минобороны РФ попался на коррупции во время выполнения госзаказа в Омске

25 декабря 2024, 15:17
Фото: 1MI.
Экс-чиновник министерства обороны Дмитрий Есин подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Военные следственные органы России возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника жилищно-коммунальной службы минобороны Дмитрия Есина. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) во время работы в Омске.

Три года назад министерство обороны и ООО «Ижора проект плюс» заключили многомиллионный контракт на капитальный ремонт объектов омского учебного центра, эти работы были частью государственного оборонного заказа. В мае 2023 года Есин принял их, зная, что работы окончательно не завершены. Это привело к многомиллионному ущербу для государства.

Сейчас в деталях преступления разбираются следователи, ход расследования контролируют в Главном военном следственном управлении СК России.

Напомним, что ранее на махинациях при строительстве трех кадетских корпусов в Омске поймали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Ущерб государству от его действий превысил 2,18 млрд рублей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Новости#Госконтракты#Злоупотребление должностными полномочиями#Государственный контракт
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