Сотрудник Минобороны РФ попался на коррупции во время выполнения госзаказа в Омске

Posted 25 декабря, 15:17
Published 25 декабря, 15:17
Modified 25 декабря, 15:21
Updated 25 декабря, 15:21
Военные следственные органы России возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника жилищно-коммунальной службы минобороны Дмитрия Есина. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) во время работы в Омске.
Три года назад министерство обороны и ООО «Ижора проект плюс» заключили многомиллионный контракт на капитальный ремонт объектов омского учебного центра, эти работы были частью государственного оборонного заказа. В мае 2023 года Есин принял их, зная, что работы окончательно не завершены. Это привело к многомиллионному ущербу для государства.
Сейчас в деталях преступления разбираются следователи, ход расследования контролируют в Главном военном следственном управлении СК России.
Напомним, что ранее на махинациях при строительстве трех кадетских корпусов в Омске поймали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Ущерб государству от его действий превысил 2,18 млрд рублей.