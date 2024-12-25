Состав омского «Авангарда» рискует покинуть Коул Касселс: ему уже нашли замену

Posted 25 декабря, 09:28
Published 25 декабря, 09:28
Modified 25 декабря, 09:32
Updated 25 декабря, 09:32
Московский ЦСКА вступил в финальную стадию переговоров по обмену нападающего Константина Окулова. Об этом пишет агентство Winners. Известно, что игрок может перейти в «Авангард». Руководство омского клуба заинтересовано в таком подписании и готово отдать за Окулова американского нападающего Коула Касселса, рассказал спортивный журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.
В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий провел 36 матчей и набрал 16 очков, он забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. В составе ЦСКА Окулов трижды становился обладателем Кубка Гагарина.
Напомним, что вчера «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Станиславом Галиевым. Соглашение с форвардом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Эта новость подтвердила слухи, которые возникли около месяца назад. Тогда хоккейные эксперты сообщали, что команду покинут сразу три игрока: защитник Павел Коледов, нападающий Иван Игумнов и сам Галиев. Однако расторгли контракт в результате только с последним.