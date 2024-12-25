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Posted 25 декабря, 09:28

Published 25 декабря, 09:28

Modified 25 декабря, 09:32

Updated 25 декабря, 09:32

Состав омского «Авангарда» рискует покинуть Коул Касселс: ему уже нашли замену

Состав омского «Авангарда» рискует покинуть Коул Касселс: ему уже нашли замену

25 декабря 2024, 09:28
Фото: ХК «Авангард».
Американский форвард может стать участником обмена «Авангарда» и ЦСКА.

Московский ЦСКА вступил в финальную стадию переговоров по обмену нападающего Константина Окулова. Об этом пишет агентство Winners. Известно, что игрок может перейти в «Авангард». Руководство омского клуба заинтересовано в таком подписании и готово отдать за Окулова американского нападающего Коула Касселса, рассказал спортивный журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий провел 36 матчей и набрал 16 очков, он забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. В составе ЦСКА Окулов трижды становился обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, что вчера «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Станиславом Галиевым. Соглашение с форвардом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Эта новость подтвердила слухи, которые возникли около месяца назад. Тогда хоккейные эксперты сообщали, что команду покинут сразу три игрока: защитник Павел Коледов, нападающий Иван Игумнов и сам Галиев. Однако расторгли контракт в результате только с последним.

Стало известно, что вратари Бердин и Хомченко не уйдут из «Авангарда» до дедлайна КХЛ
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