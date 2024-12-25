«Сорвались с подножки»: проект 2 домов в омских «Снегирях» отправили на доработку

Posted 25 декабря, 08:08
Published 25 декабря, 08:08
Modified 25 декабря, 08:10
Updated 25 декабря, 08:10
На очередном заседании градостроительного совета Омска, которое прошло вчера, 24 декабря, речь шла в том числе о новом жилом квартале «Снегири», расположенном на Московке. Застройщик, компания «Догма-Омск» (подразделение федерального девелопера «Догма»), представил проект двух многоквартирных домов, №2 и №3: он уже рассматривался, но был отправлен на доработку из-за ряда претензий.
В прошлый раз члены совета констатировали, что нужно менять цветовые решения для фасадов и продумывать согласованность будущих высоток со старой застройкой. В «Догме-Омск» доработали проект в соответствии с этими замечаниями.
«Разрабатывая проект, мы вдохновлялись Сибирью, ее снежностью, березами, огнями рябин, и снегири тоже присутствуют в нашей концепции, — рассказал представитель застройщика Павел Назаренко. — Поэтому главный цвет у нас белый с акцентными блоками красного. Этот цвет легкий, девственный, он по-разному выглядит в разные времена года…».
Соответствующим образом поменялся и цвет дома №1, проект которого был утвержден на одном из предыдущих заседаний градсовета. Однако это вызвало у собравшихся дополнительные вопросы.
«Почему вы поменяли проект? — спросил представителей „Догмы“ архитектор Александр Бегун. — Вы понимаете, что вам его надо заново на совет подавать? Зачем же мы его прорабатывали на общественных началах?»
Члены совета согласились с тем, что цветовые решения по-прежнему нуждаются в доработке. Кроме того, они снова не увидели согласованность высоток со старой застройкой, осталось не вполне ясным, как будет выглядеть новый микрорайон в целом.
«Проект подан на совет преждевременно, — признал главный архитектор Омска Роман Воробьев. — Видимо, хотели в последние дни года вскочить в поезд, но сорвались с подножки. Материал слишком сырой, чтобы идти на область».
В итоге проект отправили на доработку. После того, как «Догма-Омск» исправит все недочеты, архитекторы снова обсудят планы строительства.
Напомним: «Снегири» задуманы как семейный квартал, в котором будут 9 многоквартирных домов, поликлиника, 2 детских сада и школа (последнюю построят на средства муниципалитета). В 2 зданиях этого ЖК уже продаются квартиры.