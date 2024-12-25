Сокращенный график и выходные. Как омские ТЦ работают в новогодние праздники

На следующей неделе весь мир будет праздновать Новый год. Изменится и график работы. А Город55 выяснил, по какому расписанию будут готовы принять покупателей крупные омский торговые комплексы. Спойлер: в первый день нового года отправиться за покупками будет проблематично.