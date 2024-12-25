Сокращенный график и выходные. Как омские ТЦ работают в новогодние праздники

Posted 25 декабря, 12:10
Published 25 декабря, 12:10
Modified 26 декабря, 10:47
Updated 26 декабря, 10:47
На следующей неделе весь мир будет праздновать Новый год. Изменится и график работы. А Город55 выяснил, по какому расписанию будут готовы принять покупателей крупные омский торговые комплексы. Спойлер: в первый день нового года отправиться за покупками будет проблематично.
Со 2 января «Мега» работает в обычном режиме — с 10:00 до 22:00 часов.
По отдельному расписанию будут работать «Ашан» и «Лемана Про», сообщили Городу55 в администрации «Меги».
Режим работы «Ашана» в праздничные дни:
Режим работы «Лемана Про» в праздничные дни:
Торговый комплекс «Терминал» на проспекте Мира в последний день декабря будет работать до 19:00 часов. 1 января у ТК выходной день, а со 2-го начнется обычный график — с 10:00 до 21:00 часа.
Также в приемной администрации уточнили, что супермаркет «Пятерочка», расположенный в торговом комплексе, 1 января откроет свои двери для покупателей с 13:00, а в остальные дни магазин будет работать по обычному графику — с 8:00 до 22:00.
С 3 января торговый центр продолжит работу в привычном графике — с 10:00 до 21:00 часа.
Торговый центр «Каскад» 31 декабря работает до 18:00 часов, 1 января — выходной день, 2 января — с 12:00 часов, а с 3 января по графику — с 10:00 до 21:00 часа.
В «Триумфе» опубликовали график работы магазинов.
Режим работы гипермаркета отличается:
Со 2 января магазины работают в обычном режиме.
Торговая галерея в «Миллениуме» 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00 часов, а 1 и 2 января — выходные дни.
Фитнес-центр GrandFitnessHall будет работать по следующему графику:
Кинотеатр «Слава» 31 декабря работает с 9:00 до 22:00 часов, а 1 января откроется с 10:00 часов.
Торговый комплекс «Окей» на улице Энтузиастов с 27 по 30 декабря будет работать в круглосуточном режиме, 31 декабря — до 21:00 часа, 1 января — с 13:00 часов, а со 2 января войдет в привычный ритм — с 8:00 до 23:00 часов.
Старейший ТЦ нашего города 31 декабря будет работать до 20:00 часов, 1 января магазин будет закрыт, а со 2 января «Омский» продолжит обслуживать покупателей в привычном графике — с 10:00 до 21:00 часа.
Торгов-офисный комплекс 31 декабря будет работать с 10:00 до 19:00 часов, 1 января — выходной день, со 2 января график работы ТОК станет привычным — с 10:00 до 21:00 часа.
Центр торговли и семейного отдыха «Континент» будет работать по следующему графику:
С 3 января «Континент» продолжит работу по графику с 10:00 до 21:00.
Отметим, что часы работы кинотеатра и боулинга могут отличаться. На момент написания материала график еще не был сформирован.
А ранее Город55 рассказывал, как омские торговые центры подготовились к Новому году.