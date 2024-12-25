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Posted 25 декабря, 12:10

Published 25 декабря, 12:10

Modified 26 декабря, 10:47

Updated 26 декабря, 10:47

1 января торговые центры будут отдыхать

Сокращенный график и выходные. Как омские ТЦ работают в новогодние праздники

25 декабря 2024, 12:10
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. 1 января торговые центры будут отдыхать

Стало известно, как работают омские торговые центры в новогодние праздники

Город55 выяснил график работы наиболее крупных торговых комплексов на праздничной неделе.

На следующей неделе весь мир будет праздновать Новый год. Изменится и график работы. А Город55 выяснил, по какому расписанию будут готовы принять покупателей крупные омский торговые комплексы. Спойлер: в первый день нового года отправиться за покупками будет проблематично.

«Мега»

Торговый комплекс «Мега» 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00 часов. 1 января магазин откроется в 14:00 и закроется в 22:00. Для посещения, в том числе, будут доступны открытый и закрытый ледовые катки.

Со 2 января «Мега» работает в обычном режиме — с 10:00 до 22:00 часов.

По отдельному расписанию будут работать «Ашан» и «Лемана Про», сообщили Городу55 в администрации «Меги».

Режим работы «Ашана» в праздничные дни:

  • 27-30 декабря — 8:30–00:00;
  • 31 декабря — 8:00–20:00;
  • 1 января — выходной;
  • 2 января — 10:00–22:00;
  • 3 января и далее — 8:30–22:00.

Режим работы «Лемана Про» в праздничные дни:

  • 1-30 декабря — 8:00–22:00;
  • 31 декабря — 8:00–18:00;
  • 1 января — выходной;
  • 2 января и далее — 8:00–22:00.

ТК «Терминал»

Торговый комплекс «Терминал» на проспекте Мира в последний день декабря будет работать до 19:00 часов. 1 января у ТК выходной день, а со 2-го начнется обычный график — с 10:00 до 21:00 часа.

«Терминал» со 2-го января начнет работать в привычном графике
«Терминал» со 2-го января начнет работать в привычном графике. Фото: Ольга Акамова. gorod55.ru

Торговый комплекс «Маяк»

  • 31 декабря — с 10:00 до 17:00 часов.
  • 1 января — выходной день.
  • 2 января — с 12:00 до 20:00 часов.

Также в приемной администрации уточнили, что супермаркет «Пятерочка», расположенный в торговом комплексе, 1 января откроет свои двери для покупателей с 13:00, а в остальные дни магазин будет работать по обычному графику — с 8:00 до 22:00.

Торговый центр «Фестиваль»

  • 31 декабря — с 10:00 до 20:00 часов.
  • 1 января — выходной день.
  • 2 января — с 12:00 до 21:00 часа.

С 3 января торговый центр продолжит работу в привычном графике — с 10:00 до 21:00 часа.

ТЦ «Каскад»

Торговый центр «Каскад» 31 декабря работает до 18:00 часов, 1 января — выходной день, 2 января — с 12:00 часов, а с 3 января по графику — с 10:00 до 21:00 часа.

ТЦ «Каскад»
ТЦ «Каскад». Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Торговый комплекс «Триумф»

В «Триумфе» опубликовали график работы магазинов.

  • 31 декабря — с 10:00 до 18:00 часов.
  • 1 января — выходной день.

Режим работы гипермаркета отличается:

  • с 27 по 30 декабря — с 9:00 до 23:00 часов.
  • 31 декабря — с 9:00 до 20:00 часов.

Со 2 января магазины работают в обычном режиме.

Режим работы ТК Триумф
Режим работы ТК Триумф. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

МФЦ «Миллениум»

Торговая галерея в «Миллениуме» 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00 часов, а 1 и 2 января — выходные дни.

Фитнес-центр GrandFitnessHall будет работать по следующему графику:

  • 31 декабря — с 08:00 до 16:00 часов.
  • 1 января — выходной день.
  • 2 января — с 8:00 до 22:00 часов.

Кинотеатр «Слава» 31 декабря работает с 9:00 до 22:00 часов, а 1 января откроется с 10:00 часов.

«Миллениум» с 3 января будет работать по привычному графику
«Миллениум» с 3 января будет работать по привычному графику. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Гипермаркет «Окей»

Торговый комплекс «Окей» на улице Энтузиастов с 27 по 30 декабря будет работать в круглосуточном режиме, 31 декабря — до 21:00 часа, 1 января — с 13:00 часов, а со 2 января войдет в привычный ритм — с 8:00 до 23:00 часов.

Торговый центр «Омский»

Старейший ТЦ нашего города 31 декабря будет работать до 20:00 часов, 1 января магазин будет закрыт, а со 2 января «Омский» продолжит обслуживать покупателей в привычном графике — с 10:00 до 21:00 часа.

В последний день года ТЦ «Омский» будет работать до 20 часов
В последний день года ТЦ «Омский» будет работать до 20 часов. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

«ГЕРЦЕН PLAZA»

Торгов-офисный комплекс 31 декабря будет работать с 10:00 до 19:00 часов, 1 января — выходной день, со 2 января график работы ТОК станет привычным — с 10:00 до 21:00 часа.

«Континент»

Центр торговли и семейного отдыха «Континент» будет работать по следующему графику:

  • 31 декабря — с 10:00 до 18:00 часов.
  • 1 января — выходной день.
  • 2 января — с 12:00 до 21:00 часа.

С 3 января «Континент» продолжит работу по графику с 10:00 до 21:00.

Отметим, что часы работы кинотеатра и боулинга могут отличаться. На момент написания материала график еще не был сформирован.

А ранее Город55 рассказывал, как омские торговые центры подготовились к Новому году.

Ярмарки, елки, ледовые катки. Как торговые центры встречают омичей перед Новым годом
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Магазин#Торговый центр#Торговый комплекс#Супермаркет#График#График работы#Новый год 2025
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