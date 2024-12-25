Слухи подтвердились: «Авангард» обменял Коула Касселса на нападающего из ЦСКА

За свою карьеру Окулов три раза выигрывал Кубка Гагарина, в 2021 году признавался лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф КХЛ, а также входил в символическую сборную. В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий провел 36 матчей и набрал 16 очков.