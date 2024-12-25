Слухи подтвердились: «Авангард» обменял Коула Касселса на нападающего из ЦСКА

Posted 25 декабря, 13:14
Published 25 декабря, 13:14
Modified 25 декабря, 13:19
Updated 25 декабря, 13:19
В соцсетях омского «Авангарда» объявили об очередном трансфере. В результате обмена с ЦСКА состав омичей пополнит нападающий Константин Окулов, в Москву же отправится американский форвард Коул Касселс. Контракт с Окуловым рассчитан до 31 мая 2025 года. Ранее о возможности такого перехода писал спортивный журналист Артур Хайруллин.
«Нашему нападению необходим столь разносторонний мастер, как Константин Окулов. Его сильные стороны всем хорошо известны, это нападающий с высоким игровым интеллектом, способный вести игру команды и создавать моменты для партнеров, а также для самого себя. Коулу Касселсу мы говорим спасибо за игру и желаем успехов в новом клубе, он работал честно и профессионально», — прокомментировал обмен генеральный директор омского клуба Герман Чистяков.
За свою карьеру Окулов три раза выигрывал Кубка Гагарина, в 2021 году признавался лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф КХЛ, а также входил в символическую сборную. В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий провел 36 матчей и набрал 16 очков.
Напомним, что 28 декабря на G-Drive Арене пройдет пресс-конференция по итогам трансферной кампании, руководство омской команды подробно расскажет о всех подписаниях и ответит на вопросы журналистов.