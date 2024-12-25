Синоптики озвучили прогноз погоды на 31 декабря в Омске

Posted 25 декабря, 09:13
Published 25 декабря, 09:13
Modified 25 декабря, 10:00
Updated 25 декабря, 10:00
По данным сервиса Ventusky, в последний день года в Омской области похолодает. 31 декабря синоптики прогнозируют -14 градусов, также весь день будет туманно, а вот осадков не обещают.
В ночь на 1 января в регионе начнет теплеть. Температура воздуха в первый день 2025 года, по предварительному прогнозу, будет в пределах -5… -8 градусов. В первую неделю января «температурные качели». Со 2 по 3 января столбик термометра будет колебаться от -4 до -13 градусов. Такие перепады ожидаются все праздничные дни.
Напомним, нас ждут 11 дней новогодних каникул. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024-го и продолжатся до среды, 8 января 2025-го. Добавим, что с 23 по 28 декабря омичи будут трудиться без привычных двух выходных в субботу и воскресенье. Это связано с переносом выходного дня с 28 декабря на понедельник, 30 декабря, чтобы жители Омска смогли начать празднование Нового года заранее.