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Posted 25 декабря, 09:13

Published 25 декабря, 09:13

Modified 25 декабря, 10:00

Updated 25 декабря, 10:00

Последний день года обещает быть туманным

Синоптики озвучили прогноз погоды на 31 декабря в Омске

25 декабря 2024, 09:13
Фото: 1MI. Последний день года обещает быть туманным
На праздничных выходных ожидаются мощные «температурные качели».

По данным сервиса Ventusky, в последний день года в Омской области похолодает. 31 декабря синоптики прогнозируют -14 градусов, также весь день будет туманно, а вот осадков не обещают.

Прогноз может еще поменяться
Фото: Ventusky

В ночь на 1 января в регионе начнет теплеть. Температура воздуха в первый день 2025 года, по предварительному прогнозу, будет в пределах -5… -8 градусов. В первую неделю января «температурные качели». Со 2 по 3 января столбик термометра будет колебаться от -4 до -13 градусов. Такие перепады ожидаются все праздничные дни.

Напомним, нас ждут 11 дней новогодних каникул. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024-го и продолжатся до среды, 8 января 2025-го. Добавим, что с 23 по 28 декабря омичи будут трудиться без привычных двух выходных в субботу и воскресенье. Это связано с переносом выходного дня с 28 декабря на понедельник, 30 декабря, чтобы жители Омска смогли начать празднование Нового года заранее.

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#Ольга Скворцова#Омск#Праздники#Прогноз погоды#Туман#Температура#Новогодние каникулы#Декабрь#Январь
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