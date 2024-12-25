Синоптики озвучили прогноз погоды на 31 декабря в Омске

Напомним, нас ждут 11 дней новогодних каникул. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024-го и продолжатся до среды, 8 января 2025-го. Добавим, что с 23 по 28 декабря омичи будут трудиться без привычных двух выходных в субботу и воскресенье. Это связано с переносом выходного дня с 28 декабря на понедельник, 30 декабря, чтобы жители Омска смогли начать празднование Нового года заранее.