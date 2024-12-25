Предприниматель из Омска удивил Россельхознадзор мясными сырниками

24 декабря 2024 года омское управление Россельхознадзора сообщило о нарушении при оформлении электронных ветеринарных документов в системе «ВетИС» «Меркурий». Оказалось, что омский индивидуальный предприниматель Гаджиев вместо творожных сырников изготовил продукцию с использованием мясных ингредиентов, таких как свиная лопатка и филе индейки.