gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 02:40

Published 25 декабря, 02:40

Modified 25 декабря, 07:21

Updated 25 декабря, 07:21

Вместо классического творога добавлялись мясные ингредиенты

Предприниматель из Омска удивил Россельхознадзор мясными сырниками

25 декабря 2024, 02:40
Фото: 1MI. Вместо классического творога добавлялись мясные ингредиенты

Омский предприниматель добавлял в сырники «секретный» мясной ингредиент

Нарушение выявили 12 декабря.

24 декабря 2024 года омское управление Россельхознадзора сообщило о нарушении при оформлении электронных ветеринарных документов в системе «ВетИС» «Меркурий». Оказалось, что омский индивидуальный предприниматель Гаджиев вместо творожных сырников изготовил продукцию с использованием мясных ингредиентов, таких как свиная лопатка и филе индейки.

Сертификат был оформлен на 120 кг замороженных сырников, предназначенных для социальных учреждений Сургута. Нарушение выявили 12 декабря, после чего ветеринарный документ аннулировали, а предпринимателя временно отключили от системы «ВетИС» на 10 дней.

Напомним, недавно омичей предупредили о некачественной партии шпротов, которая может вызвать острое пищевое отравление.

Может убить. Омичей предупредили об опасных рыбных консервах в магазинах
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Россельхознадзор#Социальные учреждения#Ветеринарные документы#Пищевое отравление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика