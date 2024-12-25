Предприниматель из Омска удивил Россельхознадзор мясными сырниками

Posted 25 декабря, 02:40
Published 25 декабря, 02:40
Modified 25 декабря, 07:21
Updated 25 декабря, 07:21
24 декабря 2024 года омское управление Россельхознадзора сообщило о нарушении при оформлении электронных ветеринарных документов в системе «ВетИС» «Меркурий». Оказалось, что омский индивидуальный предприниматель Гаджиев вместо творожных сырников изготовил продукцию с использованием мясных ингредиентов, таких как свиная лопатка и филе индейки.
Сертификат был оформлен на 120 кг замороженных сырников, предназначенных для социальных учреждений Сургута. Нарушение выявили 12 декабря, после чего ветеринарный документ аннулировали, а предпринимателя временно отключили от системы «ВетИС» на 10 дней.
Напомним, недавно омичей предупредили о некачественной партии шпротов, которая может вызвать острое пищевое отравление.