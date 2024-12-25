Праздник в надежных руках. «Россети Сибирь» усилили безопасность на своих объектах

Но, если ситуация критическая и требует немедленного вмешательства, есть короткий номер 220: по нему можно рассказать о попытках проникновения на охраняемую территорию объектов компании «Россети Сибирь», обнаружении посторонних предметов у подстанций или опор ЛЭП, а также о банальном, но все еще очень опасном хулиганстве.