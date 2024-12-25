Праздник в надежных руках. «Россети Сибирь» усилили безопасность на своих объектах

Posted 25 декабря, 03:33
Published 25 декабря, 03:33
Modified 25 декабря, 03:35
Updated 25 декабря, 03:35
В связи с этим все объекты «Россетей» прошли целый комплекс мер для усиления антитеррористической безопасности. Более того, энергетика — это стратегическая отрасль, охраняемая законом, и любые посягательства на нее могут привести к уголовному преследованию.
Однако очень много усилий для стабильной работы электрических сетей прилагается именно специалистами «Россети Сибирь»: оборудование проходит регулярный контроль безопасности, а вся территория присутствия компании находится под неусыпным наблюдением.
Подобные меры, конечно, требуют привлечения значительных ресурсов, но оказать посильную помощь способны и обычные горожане: бдительность и внимательность жителей города, а также оперативное информирование аварийных служб, способно предотвратить подавляющее большинство происшествий.
К слову, сообщить о неполадках или подозрительной активности на электрической инфраструктуре всегда можно по номеру 112 (Как обычное обращение в полицию), либо обратившись в единый контакт-центр «Россетей» — его специалисты круглосуточно принимают звонки по номеру телефона 8-800-220-0-220.
Но, если ситуация критическая и требует немедленного вмешательства, есть короткий номер 220: по нему можно рассказать о попытках проникновения на охраняемую территорию объектов компании «Россети Сибирь», обнаружении посторонних предметов у подстанций или опор ЛЭП, а также о банальном, но все еще очень опасном хулиганстве.
Кроме того, напомним: любые противозаконные деяния на энергообъектах могут быть квалифицированы как одно из самых тяжких правонарушений — терроризм. А это, «в перспективе», тюремное заключение на срок до 20 лет, а то и пожизненное лишение свободы — все зависит от тяжести преступления.