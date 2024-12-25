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Posted 25 декабря, 03:33

Published 25 декабря, 03:33

Modified 25 декабря, 03:35

Updated 25 декабря, 03:35

Праздник в надежных руках. «Россети Сибирь» усилили безопасность на своих объектах

Праздник в надежных руках. «Россети Сибирь» усилили безопасность на своих объектах

25 декабря 2024, 03:33
Фото: Россети.
Новогодние праздники и каникулы — сложное время для электрической инфраструктуры: кратно возрастают нагрузки, а каждая ЛЭП и трансформатор могут стать «объектом интереса» самых разных злоумышленников.

В связи с этим все объекты «Россетей» прошли целый комплекс мер для усиления антитеррористической безопасности. Более того, энергетика — это стратегическая отрасль, охраняемая законом, и любые посягательства на нее могут привести к уголовному преследованию.

Однако очень много усилий для стабильной работы электрических сетей прилагается именно специалистами «Россети Сибирь»: оборудование проходит регулярный контроль безопасности, а вся территория присутствия компании находится под неусыпным наблюдением.

Подобные меры, конечно, требуют привлечения значительных ресурсов, но оказать посильную помощь способны и обычные горожане: бдительность и внимательность жителей города, а также оперативное информирование аварийных служб, способно предотвратить подавляющее большинство происшествий.

К слову, сообщить о неполадках или подозрительной активности на электрической инфраструктуре всегда можно по номеру 112 (Как обычное обращение в полицию), либо обратившись в единый контакт-центр «Россетей» — его специалисты круглосуточно принимают звонки по номеру телефона 8-800-220-0-220.

Но, если ситуация критическая и требует немедленного вмешательства, есть короткий номер 220: по нему можно рассказать о попытках проникновения на охраняемую территорию объектов компании «Россети Сибирь», обнаружении посторонних предметов у подстанций или опор ЛЭП, а также о банальном, но все еще очень опасном хулиганстве.

Кроме того, напомним: любые противозаконные деяния на энергообъектах могут быть квалифицированы как одно из самых тяжких правонарушений — терроризм. А это, «в перспективе», тюремное заключение на срок до 20 лет, а то и пожизненное лишение свободы — все зависит от тяжести преступления.

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#Илья Скобин#Общество#Безопасность#Новости#Терроризм#Россети Сибирь#Аварийные службы#Новогодние праздники#Бдительность#Контакт-центр#Электрическая инфраструктура
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