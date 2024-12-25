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Posted 25 декабря, 06:47

Published 25 декабря, 06:47

Modified 25 декабря, 06:49

Updated 25 декабря, 06:49

Несчастный случай на ж/д дороге в Омске произошел 24 декабря

Поезд на омской железнодорожной станции насмерть сбил 88-летнюю пенсионерку

25 декабря 2024, 06:47
Фото: 1MI. Несчастный случай на ж/д дороге в Омске произошел 24 декабря
Инцидент произошел на перегоне станций вечером 24 декабря.

В транспортной полиции Сибири сообщили о трагическом случае, произошедшем накануне вечером на железной дороге. 24 декабря на перегоне станций Осолодино и Карасук-3 грузовой поезд насмерть сбил 88-летнюю пенсионерку.

По информации транспортной полиции, старушка шла вдоль железнодорожных путей. Машинист, заметив пенсионерку, пытался предупредить ее звуковыми сигналами и экстренно остановить поезд. Однако это не помогло. Полученные травмы оказались для омички смертельными, она скончалась еще до приезда скорой.

Место гибели 88-летней омичкиМесто гибели 88-летней омички
Место гибели 88-летней омички. Фото: Транспортная полиция Сибири

Напомним, в декабре Город55 рассказывал и о другом случае на железной дороге. Тогда пьяная омичка попала под грузовой поезд, но смогла выжить.

Была пьяна: омичка попала под грузовой поезд
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Железная дорога#Новости#Погибшие#Сбил поезд
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