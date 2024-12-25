Поезд на омской железнодорожной станции насмерть сбил 88-летнюю пенсионерку

Posted 25 декабря, 06:47
Published 25 декабря, 06:47
Modified 25 декабря, 06:49
Updated 25 декабря, 06:49
В транспортной полиции Сибири сообщили о трагическом случае, произошедшем накануне вечером на железной дороге. 24 декабря на перегоне станций Осолодино и Карасук-3 грузовой поезд насмерть сбил 88-летнюю пенсионерку.
По информации транспортной полиции, старушка шла вдоль железнодорожных путей. Машинист, заметив пенсионерку, пытался предупредить ее звуковыми сигналами и экстренно остановить поезд. Однако это не помогло. Полученные травмы оказались для омички смертельными, она скончалась еще до приезда скорой.
Напомним, в декабре Город55 рассказывал и о другом случае на железной дороге. Тогда пьяная омичка попала под грузовой поезд, но смогла выжить.