Поезд на омской железнодорожной станции насмерть сбил 88-летнюю пенсионерку

По информации транспортной полиции, старушка шла вдоль железнодорожных путей. Машинист, заметив пенсионерку, пытался предупредить ее звуковыми сигналами и экстренно остановить поезд. Однако это не помогло. Полученные травмы оказались для омички смертельными, она скончалась еще до приезда скорой.