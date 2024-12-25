gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 06:13

Published 25 декабря, 06:13

Modified 25 декабря, 06:20

Updated 25 декабря, 06:20

Стало известно, как в Омске будет работать Почта России в новогодние праздники

Почта России в новогодние праздники изменит график работы

25 декабря 2024, 06:13
Фото: 1MI.

Стало известно, как в Омске будет работать Почта России в новогодние праздники

Сортировочный центр будет работать круглосуточно и без выходных.

Министерство цифрового развития и связи Омской области сообщает, что 1 и 7 января будут выходными для всех почтовых отделений региона. В остальное время график работы может варьироваться в зависимости от конкретного отделения. Чтобы узнать точное расписание, рекомендуется обращаться к официальным источникам.

Так, 30 декабря большинство городских офисов Почты России будут работать по субботнему графику, а 31 декабря — выходной. Однако для 26 отделений региона предусмотрены особые условия. Эти офисы продолжат работу по обычному графику 30 декабря, а 31 декабря они будут обслуживать клиентов до 19:00.

Отметим, что в тех отделениях, которые обслуживают посылки с маркетплейсов, решено установить измененный график работы.

Пенсии и пособия будут доставлены почтальонами в соответствии с установленными датами. Исключение составляют получатели выплат, приходящихся на 7 января — им денежные средства будут доставлены заранее по индивидуальному графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда.

Кроме того, сортировочный центр будет работать круглосуточно и без выходных, чтобы оперативно обрабатывать почту, поступающую в регион в праздничные дни.

Ранее Город55 писал, что 25 декабря будут перечислены детские пособия.

Омские семьи получат детские пособия раньше: график выплат в декабре
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омская область#Почта России#Социальный фонд#Новогодние праздники#Почтовые отделения#График работы#Сортировочный центр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика