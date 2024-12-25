Почта России в новогодние праздники изменит график работы

Министерство цифрового развития и связи Омской области сообщает, что 1 и 7 января будут выходными для всех почтовых отделений региона. В остальное время график работы может варьироваться в зависимости от конкретного отделения. Чтобы узнать точное расписание, рекомендуется обращаться к официальным источникам.