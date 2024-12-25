Почта России в новогодние праздники изменит график работы

Posted 25 декабря, 06:13
Published 25 декабря, 06:13
Modified 25 декабря, 06:20
Updated 25 декабря, 06:20
Министерство цифрового развития и связи Омской области сообщает, что 1 и 7 января будут выходными для всех почтовых отделений региона. В остальное время график работы может варьироваться в зависимости от конкретного отделения. Чтобы узнать точное расписание, рекомендуется обращаться к официальным источникам.
Так, 30 декабря большинство городских офисов Почты России будут работать по субботнему графику, а 31 декабря — выходной. Однако для 26 отделений региона предусмотрены особые условия. Эти офисы продолжат работу по обычному графику 30 декабря, а 31 декабря они будут обслуживать клиентов до 19:00.
Отметим, что в тех отделениях, которые обслуживают посылки с маркетплейсов, решено установить измененный график работы.
Пенсии и пособия будут доставлены почтальонами в соответствии с установленными датами. Исключение составляют получатели выплат, приходящихся на 7 января — им денежные средства будут доставлены заранее по индивидуальному графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда.
Кроме того, сортировочный центр будет работать круглосуточно и без выходных, чтобы оперативно обрабатывать почту, поступающую в регион в праздничные дни.
Ранее Город55 писал, что 25 декабря будут перечислены детские пособия.