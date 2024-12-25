Отдал жизнь за Родину: в Омской области простятся с погибшим в зоне СВО бойцом

Беридзе всю жизнь работал мастером по ремонту машин. В зону СВО он был мобилизован в 2022 году. Мужчина погиб, выполняя боевые задачи, еще 6 июля 2024 года. Посмертно погибшего наградили Орденом Мужества. Прощание с Беридзе состоится в 13.00 по адресу Мира, 9 в Путинцева. После траурного митинга мужчину захоронят на местном кладбище.