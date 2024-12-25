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Posted 25 декабря, 08:13

Published 25 декабря, 08:13

Modified 25 декабря, 08:15

Updated 25 декабря, 08:15

Прощание с погибшим омичом состоится 26 декабря

Отдал жизнь за Родину: в Омской области простятся с погибшим в зоне СВО бойцом

25 декабря 2024, 08:13
Фото: 1MI. Прощание с погибшим омичом состоится 26 декабря

В Омской области простятся с 39-летним бойцом, погибшим летом в зоне СВО

Мужчина, родившийся в Одесском районе, был мобилизован в 2022 году.

В четверг, 26 декабря, в деревне Путинцево Одесского района пройдет церемония прощания с погибшим в зоне специальной военной операции 39-летним местным жителем Владимиром Беридзе. Об этом сообщили в администрации Новоомского сельского поселения.

Беридзе всю жизнь работал мастером по ремонту машин. В зону СВО он был мобилизован в 2022 году. Мужчина погиб, выполняя боевые задачи, еще 6 июля 2024 года. Посмертно погибшего наградили Орденом Мужества. Прощание с Беридзе состоится в 13.00 по адресу Мира, 9 в Путинцева. После траурного митинга мужчину захоронят на местном кладбище.

«Наш земляк был храбрым и мужественным воином. Он отдал свою жизнь за Родину. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Вечная слава Герою», — отметили представители сельской администрации.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Новости#Похороны#Погибшие#Сво#Одесский район#Участник СВО
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