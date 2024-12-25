Отдал жизнь за Родину: в Омской области простятся с погибшим в зоне СВО бойцом

Posted 25 декабря, 08:13
Published 25 декабря, 08:13
Modified 25 декабря, 08:15
Updated 25 декабря, 08:15
В четверг, 26 декабря, в деревне Путинцево Одесского района пройдет церемония прощания с погибшим в зоне специальной военной операции 39-летним местным жителем Владимиром Беридзе. Об этом сообщили в администрации Новоомского сельского поселения.
Беридзе всю жизнь работал мастером по ремонту машин. В зону СВО он был мобилизован в 2022 году. Мужчина погиб, выполняя боевые задачи, еще 6 июля 2024 года. Посмертно погибшего наградили Орденом Мужества. Прощание с Беридзе состоится в 13.00 по адресу Мира, 9 в Путинцева. После траурного митинга мужчину захоронят на местном кладбище.
«Наш земляк был храбрым и мужественным воином. Он отдал свою жизнь за Родину. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Вечная слава Герою», — отметили представители сельской администрации.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.