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Posted 25 декабря, 11:33

Published 25 декабря, 11:33

Modified 25 декабря, 11:36

Updated 25 декабря, 11:36

Омский суд вынес приговор мужчине, который убил соседку и уснул на ее диване

Омский суд вынес приговор мужчине, который убил соседку и уснул на ее диване

25 декабря 2024, 11:33
Фото: Прокуратура Омской обалсти.
Омича приговорили к 14 годам колонии.

Омский областной суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который признан виновным в разбое и убийстве (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В суде установили все детали преступления: 12 января пьяный омич, который подкрепил алкоголь наркотиками, пробрался в квартиру пожилой соседки. Там он убил женщину и положил себе в карманы два ее телефона, банковскую карту и сберегательную книжку. Однако уйти с места преступления у мужчины не получилось, он уснул на диване квартире погибшей. Спящего грабителя и убитую пенсионерку нашла соседка, которая пришла в гости, она же вызвала на место спецслужбы.

В результате суд приговорил омича к 14 годам колонии строгого режима, а также ограничил его свободу на полтора года.

Напомним, что недавно омичу, подозреваемому в убийстве школьницы из Москвы, продлили срок ареста до 21 февраля 2025 года.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Убийство#Приговор#Новости#Убийца#Убийства
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