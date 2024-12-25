Омский суд вынес приговор мужчине, который убил соседку и уснул на ее диване

Posted 25 декабря, 11:33
Published 25 декабря, 11:33
Modified 25 декабря, 11:36
Updated 25 декабря, 11:36
Омский областной суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который признан виновным в разбое и убийстве (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В суде установили все детали преступления: 12 января пьяный омич, который подкрепил алкоголь наркотиками, пробрался в квартиру пожилой соседки. Там он убил женщину и положил себе в карманы два ее телефона, банковскую карту и сберегательную книжку. Однако уйти с места преступления у мужчины не получилось, он уснул на диване квартире погибшей. Спящего грабителя и убитую пенсионерку нашла соседка, которая пришла в гости, она же вызвала на место спецслужбы.
В результате суд приговорил омича к 14 годам колонии строгого режима, а также ограничил его свободу на полтора года.
Напомним, что недавно омичу, подозреваемому в убийстве школьницы из Москвы, продлили срок ареста до 21 февраля 2025 года.