Омский суд вынес приговор мужчине, который убил соседку и уснул на ее диване

В суде установили все детали преступления: 12 января пьяный омич, который подкрепил алкоголь наркотиками, пробрался в квартиру пожилой соседки. Там он убил женщину и положил себе в карманы два ее телефона, банковскую карту и сберегательную книжку. Однако уйти с места преступления у мужчины не получилось, он уснул на диване квартире погибшей. Спящего грабителя и убитую пенсионерку нашла соседка, которая пришла в гости, она же вызвала на место спецслужбы.