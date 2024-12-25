Бывший омский прокурор Павел Попов получил руководящий пост в Пермском крае

Попов начал свою карьеру в 2002 году и работал в различных следственных и руководящих должностях в Омске. Он также был заместителем прокурора Кировского административного округа и начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи в прокуратуре Омской области. В дальнейшем он возглавлял прокуратуру Советского административного округа и прокуратуру города Омска.