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Posted 25 декабря, 06:41

Published 25 декабря, 06:41

Modified 25 декабря, 06:54

Updated 25 декабря, 06:54

Бывший омский прокурор Павел Попов получил руководящий пост в Пермском крае

Бывший омский прокурор Павел Попов получил руководящий пост в Пермском крае

25 декабря 2024, 06:41
Фото: 1MI.
После перевода в Пермь Павел Попов продолжит свою карьеру в качестве заместителя главы прокуратуры.

На сайте прокуратуры Пермского края была опубликована информация о назначении на должность заместителя руководителя. Им стал Павел Попов, который ранее занимал высокие должности в органах прокуратуры Омской области.

Попов начал свою карьеру в 2002 году и работал в различных следственных и руководящих должностях в Омске. Он также был заместителем прокурора Кировского административного округа и начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи в прокуратуре Омской области. В дальнейшем он возглавлял прокуратуру Советского административного округа и прокуратуру города Омска.

Напомним, в сентябре этого года стало известно, что Попов готовится к Переезду в Пермь. Прокурором Омска он был с начала 2021 года.

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#Диана Рязанцева#Политика#Омск#Прокуратура#Назначение#Заместитель#Пермь#Карьера
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