Омская область не досчиталась 7 млрд на ремонт труб отопления

Posted 25 декабря, 04:08
Published 25 декабря, 04:08
Modified 25 декабря, 05:34
Updated 25 декабря, 05:34
В Омской области за последние 10 лет недофинансирование программы ремонта тепловых сетей достигло суммы 7 млрд рублей. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил мэр города Сергей Шелест в эфире телеканала «Вести-Омск».
«Сложно входили в отопительный сезон. Вопросы у администрации города есть к органу, который регулирует тарифы. Это РЭК Омской области. На протяжении долгих лет регулирование тарифов происходило по остаточному принципу. Если посмотреть параллельно компанию „Омск-РТС“, там рост тарифа за последние 10 лет составил 151%. По АОТК, раньше это была муниципальная компания, по ней рост порядка 60%. Как раз недофинансирование составило 7 млрд рублей», — рассказал мэр.
Также Сергей Шелест рассказал, что сейчас во всех омских ресурсоснабжающих организациях наблюдается дефицит рабочей силы.
Ранее Город55 рассказывал, что износ сетей омской «Тепловой компании» вызвал почти 450 отключений за 2 месяца