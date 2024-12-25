Омичка пытается оспорить налог с «выигрыша» у известного блогера Лерчек

В пресс-службе Кировского районного суда рассказали о новом деле, которое будет рассматриваться 14 января следующего года. С иском обратилась омичка. Она пытается оспорить действия налогового органа и добиться исключения суммы налога на доходы за 2023 год, а именно налога от выигрыша, полученного у блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек.