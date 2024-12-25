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Posted 25 декабря, 11:11

Published 25 декабря, 11:11

Modified 25 декабря, 11:13

Updated 25 декабря, 11:13

Омичка пытается оспорить налог с «выигрыша» у известного блогера Лерчек

Омичка пытается оспорить налог с «выигрыша» у известного блогера Лерчек

25 декабря 2024, 11:11
Фото: 1MI.
Спорное дело будут рассматривать в январе в Кировском райсуде.

В пресс-службе Кировского районного суда рассказали о новом деле, которое будет рассматриваться 14 января следующего года. С иском обратилась омичка. Она пытается оспорить действия налогового органа и добиться исключения суммы налога на доходы за 2023 год, а именно налога от выигрыша, полученного у блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек.

Омичка настаивает, что никакой выигрыш от Чекалиной она не получала. Обращение в налоговую для корректировки спорного налога и исключения его из задолженности не обернулось успехом. В налоговой истцу отказали в этом.

Напомним, что этим летом Город55 уже сообщал о «разборках» омского визажиста Арины Чумак и блогера Лерчек. Омичка рассчитывала отсудить 800 тысяч рублей, но на деле же после судебных разбирательств получила только 4 тысячи.

Вместо миллиона. Визажист из Омска Арина Чумак отсудила у блогера 4 тысячи рублей
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Суд#Налог#Новости#Блогер
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