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Posted 25 декабря, 10:59

Published 25 декабря, 10:59

Modified 25 декабря, 11:03

Updated 25 декабря, 11:03

Олимпийский чемпион Кожевников назвал двух игроков КХЛ, удививших его в этом сезоне

25 декабря 2024, 10:59
Среди них оказались Прохор Полтапов и Максим Березкин.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кто из игроков его удивил в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Он отметил двух хоккеистов — Прохора Полтапова из ЦСКА и Максима Березкина из «Локомотива».

«Ну, удивить трудно было, это ожидаемые люди. Они играют и прибавляют, что меня радует. Это тот же Березкин. Полтапов из ЦСКА. Прибавляют ребята, не стоят на месте, а работают над собой и проявляют себя с очень хорошей стороны. Меня это радует!» — передает слова Кожевникова «Чемпионат».

В этой регулярке 21-летний Полтапов набрал 23 (9+14) очка в 36 матчах, а 23-летний Березкин набрал 27 (11+16) очков в 38 матчах

Напомним, что недавно капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошел в 15 лучших снайперов-защитников за всю историю клуба. Шайба в матче с «Сибирью» стала 31-й в его играх за «ястребов». Сейчас в первую пятерку по этому показателю входят Виктор Архипов, Дмитрий Рябыкин, Юрий Рычков, Юрий Панов и Сергей Гуров.

Капитан «Авангарда» Шарипзянов вошел в тройку лучших игроков КХЛ
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