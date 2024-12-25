Олимпийский чемпион Кожевников назвал двух игроков КХЛ, удививших его в этом сезоне

Posted 25 декабря, 10:59
Published 25 декабря, 10:59
Modified 25 декабря, 11:03
Updated 25 декабря, 11:03
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кто из игроков его удивил в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Он отметил двух хоккеистов — Прохора Полтапова из ЦСКА и Максима Березкина из «Локомотива».
«Ну, удивить трудно было, это ожидаемые люди. Они играют и прибавляют, что меня радует. Это тот же Березкин. Полтапов из ЦСКА. Прибавляют ребята, не стоят на месте, а работают над собой и проявляют себя с очень хорошей стороны. Меня это радует!» — передает слова Кожевникова «Чемпионат».
В этой регулярке 21-летний Полтапов набрал 23 (9+14) очка в 36 матчах, а 23-летний Березкин набрал 27 (11+16) очков в 38 матчах
Напомним, что недавно капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошел в 15 лучших снайперов-защитников за всю историю клуба. Шайба в матче с «Сибирью» стала 31-й в его играх за «ястребов». Сейчас в первую пятерку по этому показателю входят Виктор Архипов, Дмитрий Рябыкин, Юрий Рычков, Юрий Панов и Сергей Гуров.