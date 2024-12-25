Олимпийский чемпион Кожевников назвал двух игроков КХЛ, удививших его в этом сезоне

Напомним, что недавно капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов вошел в 15 лучших снайперов-защитников за всю историю клуба. Шайба в матче с «Сибирью» стала 31-й в его играх за «ястребов». Сейчас в первую пятерку по этому показателю входят Виктор Архипов, Дмитрий Рябыкин, Юрий Рычков, Юрий Панов и Сергей Гуров.