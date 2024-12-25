Огромную школу за 3,5 млрд рублей на Левобережье Омска хотят открыть в 2028 году

Posted 25 декабря, 14:38
Published 25 декабря, 14:38
Modified 25 декабря, 14:40
Updated 25 декабря, 14:40
В Омске приступили к строительству школы, рассчитанной на 1550 мест. Самый большой образовательный объект на территории города появится в «Кварталах Драверта», в границах улиц Шаронова и 2-й Рыбачьей.
Сегодня, 25 декабря, на стройплощадке в присутствии губернатора Виталия Хоценко забили первую сваю фундамента.
Здание школы за свой счет возводит «Брусника». Инвестиции в стройку оцениваются в 3,5 млрд рублей. По словам застройщика, работы на объекте продлятся вплоть до 2027 года, затем здание передадут в собственность муниципалитета. Планируется, что для детей школа распахнет свои двери в 2028 году.
Напомним, что здание школы на Шаронова будет разделено на две секции высотой 4 и 5 этажей. Здесь разместят 62 кабинета, столовую на 755 мест, концертный зал на 522 места и спортивный кластер.
«Местом, связывающим все помещения между собой, станет атриум с амфитеатром. Он предназначен для проведения общешкольных собраний, неформальных встреч и отдыха на переменах», — пояснили Городу55 в пресс-службе «Брусники».
Добавим, что новый микрорайон на Левобережье начали возводить в 2022 году. До 2035 года здесь должно появиться 30 разноэтажных домов. Первую очередь жилья, которая состоит из четырех секций, уже построили и собираются начать выдавать ключи в начале следующего года.