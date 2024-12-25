Огромную школу за 3,5 млрд рублей на Левобережье Омска хотят открыть в 2028 году

Здание школы за свой счет возводит «Брусника». Инвестиции в стройку оцениваются в 3,5 млрд рублей. По словам застройщика, работы на объекте продлятся вплоть до 2027 года, затем здание передадут в собственность муниципалитета. Планируется, что для детей школа распахнет свои двери в 2028 году.