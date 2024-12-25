Новые отделения федерального банка открылись в субъектах РФ

В начале декабря ВТБ открыл офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе. Всего в новых российских регионах работает 6 отделений банка, а в следующем году их число увеличится примерно в четыре раза. Новые точки обслуживания в Херсонской области открылись в Скадовске и Геническе, они работают на территории городских МФЦ. В них жители могут открыть вклады и накопительные счета, оформить дебетовые, кредитные и пенсионные карты, потребительские кредиты, оставить заявку на автокредиты и ипотеку, подключить «Семейный банк» и программу лояльности ВТБ.