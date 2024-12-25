Новая неприятность обрушится на омичей на длинной рабочей неделе

Так, по данным ученых, уже сегодня, 25 декабря, после 18:00 на регион обрушится магнитная буря. Она продлится до самой ночи, а затем на время магнитосфера успокоится. Однако уже завтра, 26 декабря, к вечеру снова ожидается магнитная буря.