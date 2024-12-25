Новая неприятность обрушится на омичей на длинной рабочей неделе

Posted 25 декабря, 09:59
Published 25 декабря, 09:59
Modified 25 декабря, 10:01
Updated 25 декабря, 10:01
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ дали неутешительный прогноз для всех метеозависимых людей. На этой рабочей неделе жителей Омской области снова ждут неспокойные дни.
Так, по данным ученых, уже сегодня, 25 декабря, после 18:00 на регион обрушится магнитная буря. Она продлится до самой ночи, а затем на время магнитосфера успокоится. Однако уже завтра, 26 декабря, к вечеру снова ожидается магнитная буря.
В это время метеозависимые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и слабость.
Ранее Город55 писал, какая погода ждет омичей в последний день 2024 года. Подробнее о прогнозе читайте в нашем материале по ссылке ниже.