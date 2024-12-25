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Posted 25 декабря, 09:59

Published 25 декабря, 09:59

Modified 25 декабря, 10:01

Updated 25 декабря, 10:01

Магнитная буря начнется вечером 25 декабря

Новая неприятность обрушится на омичей на длинной рабочей неделе

25 декабря 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney. Магнитная буря начнется вечером 25 декабря

Метеозависимые омичи два дня подряд будут страдать от неприятного явления

Метеозависимые почувствуют ее уже сегодня.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ дали неутешительный прогноз для всех метеозависимых людей. На этой рабочей неделе жителей Омской области снова ждут неспокойные дни.

Так, по данным ученых, уже сегодня, 25 декабря, после 18:00 на регион обрушится магнитная буря. Она продлится до самой ночи, а затем на время магнитосфера успокоится. Однако уже завтра, 26 декабря, к вечеру снова ожидается магнитная буря.

Магнитные бури на ближайшие три дня
Магнитные бури на ближайшие три дня. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В это время метеозависимые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и слабость.

Ранее Город55 писал, какая погода ждет омичей в последний день 2024 года. Подробнее о прогнозе читайте в нашем материале по ссылке ниже.

Синоптики озвучили прогноз погоды на 31 декабря в Омске
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#Ольга Скворцова#Наука#Омская область#Рабочая неделя#Прогноз#Магнитная буря#Метеозависимость#Заболевания
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