Некачественные продукты: Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в омской «Сказке»

По результатам исследований, в 12 пробах продукции выявлены нарушения. В частности, сыр оказался фальсифицированным, так как в нем обнаружены растительные жиры, что не соответствует нормам. Также в нескольких готовых блюдах, включая салаты и морс, найдены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), что нарушает требования по безопасности продуктов. Кроме того, смывы с поверхностей в ресторане показали наличие бактерий кишечной палочки, что свидетельствует о нарушении санитарных норм и плохой уборке.