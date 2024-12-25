Некачественные продукты: Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в омской «Сказке»

Posted 25 декабря, 05:46
Published 25 декабря, 05:46
Modified 25 декабря, 05:50
Updated 25 декабря, 05:50
Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что в ходе проверки ресторана ООО «Лада», который работает на территории загородного комплекса отдыха «Сказка», проведены лабораторные исследования. Были отобраны пробы продуктов, сырья и смывы с разных объектов, чтобы проверить их соответствие санитарным нормам.
По результатам исследований, в 12 пробах продукции выявлены нарушения. В частности, сыр оказался фальсифицированным, так как в нем обнаружены растительные жиры, что не соответствует нормам. Также в нескольких готовых блюдах, включая салаты и морс, найдены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), что нарушает требования по безопасности продуктов. Кроме того, смывы с поверхностей в ресторане показали наличие бактерий кишечной палочки, что свидетельствует о нарушении санитарных норм и плохой уборке.
В связи с этими нарушениями деятельность ресторана приостановлена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.
Напомним, с 18 декабря было выявлено 27 пострадавших от отравления. Ранее мы писали, что в ответ на обвинения «Сказка» заявила о весьма преувеличенных тиражируемых фактах. Отель намерен обращаться в суд с опровержением недостоверной информации.