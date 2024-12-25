«Намерены обращаться в суд»: сказочное мнение об отравлении в омской базе отдыха

В комментариях под постом «Сказки» мнения омичей разделились. Одни поддерживают отель, утверждая, что подобные ситуации бывают в других местах, и обращают внимание на то, что учредитель отеля часто взаимодействует с гостями. Другие же возмущены реакцией администрации и продолжают утверждать, что число заболевших значительно больше, чем официально заявлено.