«Намерены обращаться в суд»: сказочное мнение об отравлении в омской базе отдыха

Posted 25 декабря, 04:57
Published 25 декабря, 04:57
Modified 25 декабря, 06:52
Updated 25 декабря, 06:52
Представители отеля уточнили, что случаи заболевания действительно были, однако информация о массовом отравлении и кишечной палочке сильно преувеличена. По словам «Сказки», норовирусная инфекция завезеня извне. На данный момент в отеле введены дополнительные меры безопасности, включая усиленную дезинфекцию и медосвидетельствование персонала.
Однако, как показала проверка, норовирус был зафиксирован в ресторане отеля, и часть сотрудников продолжала работать, несмотря на наличие инфекции. В связи с этим проверка показала серьезные нарушения, а Роспотребнадзор продолжает расследование.
«Мы на связи с гостями, которые обратились за медицинской помощью, оказываем возможные меры поддержки. Специалисты отдела продаж в постоянном режиме дают консультации для тех, кто собирается к нам в гости», — прокомментировала «Сказка».
В ответ на появившиеся обвинения и недостоверные сведения о ситуации, руководство базы отдыха заявило о намерении обратиться в суд с заявлением о клевете и уточнило, что никаких оснований для возврата путевок на ближайшие даты нет.
В комментариях под постом «Сказки» мнения омичей разделились. Одни поддерживают отель, утверждая, что подобные ситуации бывают в других местах, и обращают внимание на то, что учредитель отеля часто взаимодействует с гостями. Другие же возмущены реакцией администрации и продолжают утверждать, что число заболевших значительно больше, чем официально заявлено.
«Понятно, что подстава! Сам учредитель постоянно ест с гостями и проживает в сказке! А по поводу названных нарушений — в любой ресторан города зайдите тоже самое увидите. Всегда прекрасный отдых».
«Все будет хорошо, любимая Сказка».
Критики отеля считают, что несмотря на то, что администрация знала о проблемах с заболевшими гостями, они не предприняли никаких мер, продолжив обслуживать людей, что только увеличило количество заболевших.
«Это продолжается не первый год у вас, летом в 2023 году у ребенка также было отравление, 3 дня из 5 было вычеркнуто из отдыха».
«Мы с мужем не обратились, но чуть не сдохли».
В комментариях также звучат обвинения в том, что отель пытался скрыть или минимизировать масштабы проблемы, подчеркивая, что «ситуация не такая уж и страшная».
«Какие же 16? Вы о чем? Только наша семья из 4 человек пострадала! А таких еще несколько, с которыми мы поддерживаем связь. Это уже 15 человек, включая детей, вы данные уточните у эпидемиологов, которые сейчас ходят по заболевшим и активно собирают данные. И да, не кишечная палочка, а тот самый норовирус, который относится к кишечным инфекциям. Только сути это не меняет, и откуда он взялся, тоже не особо важно!»
Между тем, расследование продолжается, ситуация привлекла внимание властей. Следственный комитет России уже взял дело под личный контроль, а на 26 декабря назначено заседание суда, которое решит дальнейшую судьбу базы отдыха, включая возможность ее закрытия на три месяца.