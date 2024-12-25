На «трассе смерти» в Омской области после столкновения с фурой погиб пожилой мужчина

Posted 25 декабря, 03:08
Published 25 декабря, 03:08
Modified 25 декабря, 03:22
Updated 25 декабря, 03:22
Управление МВД России по Омской области сообщает, что вчера утром, около 9:10, поступило сообщение о происшествии на 481-м километре трассы «Тюмень — Омск». По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ-311000, 70-летний мужчина, не уступил дорогу фуре «Мерседес», которой управлял 33-летний водитель. В результате автомобили столкнулись.
Водитель ГАЗа получил серьезные травмы и позже скончался в больнице. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.
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