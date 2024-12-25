На «трассе смерти» в Омской области после столкновения с фурой погиб пожилой мужчина

Управление МВД России по Омской области сообщает, что вчера утром, около 9:10, поступило сообщение о происшествии на 481-м километре трассы «Тюмень — Омск». По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ-311000, 70-летний мужчина, не уступил дорогу фуре «Мерседес», которой управлял 33-летний водитель. В результате автомобили столкнулись.