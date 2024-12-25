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Posted 25 декабря, 08:49

Published 25 декабря, 08:49

Modified 25 декабря, 08:51

Updated 25 декабря, 08:51

Омичей предупредили об опасной икре, произведенной предприятием-призраком

Икра от предприятия-призрака: омичей предупредили об опасном продукте на прилавках

25 декабря 2024, 08:49
Фото: 1MI.

Омичей предупредили об опасной икре, произведенной предприятием-призраком

Всех, кто заметит сомнительную икру на омских прилавках, просят сообщать в региональный Роспотребнадзор.

Омский Роспотребнадзор, сославшись на коллег из Сахалинской области, сообщил о выявленной подозрительной икорной продукции. На прилавках обнаружили икру, производством которой занималось «предприятие-призрак» — общество с ограниченной ответственностью «Персей» из города Корсаков Сахалинской области.

Еще с 2016 года предприятие перестало осуществлять выпуск рыбной продукции, а в декабре 2019 году юрлицо прекратило действовать в связи с ликвидацией.

Соответственно, попавшая на прилавки икра производилась непонятно кем и в неизвестных условиях. Омичей, которые заметят незаконную продукцию данного производителя, просят сразу же сообщать в региональное Управление Роспотребнадзора.

Напомним, ранее Город55 рассказывал от отличиях красной икры разных рыб и давал советы по выбору «новогоднего» продукта.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Предприятие#Икра
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