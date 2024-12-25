Икра от предприятия-призрака: омичей предупредили об опасном продукте на прилавках

Posted 25 декабря, 08:49
Published 25 декабря, 08:49
Modified 25 декабря, 08:51
Updated 25 декабря, 08:51
Омский Роспотребнадзор, сославшись на коллег из Сахалинской области, сообщил о выявленной подозрительной икорной продукции. На прилавках обнаружили икру, производством которой занималось «предприятие-призрак» — общество с ограниченной ответственностью «Персей» из города Корсаков Сахалинской области.
Еще с 2016 года предприятие перестало осуществлять выпуск рыбной продукции, а в декабре 2019 году юрлицо прекратило действовать в связи с ликвидацией.
Соответственно, попавшая на прилавки икра производилась непонятно кем и в неизвестных условиях. Омичей, которые заметят незаконную продукцию данного производителя, просят сразу же сообщать в региональное Управление Роспотребнадзора.
Напомним, ранее Город55 рассказывал от отличиях красной икры разных рыб и давал советы по выбору «новогоднего» продукта.