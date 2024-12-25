Ефимов сообщил о реорганизации ещё нескольких участков в Москве по программе КРТ

Ефимов рассказал, что по программе комплексного развития территорий будут реорганизованы 11 неэффективно используемых участков. На площади 31,31 гектара будут построены жилые, общественно-деловые и социальные объекты. Всего на данных участках планируется построить 659,26 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект составят 146 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более 3,2 миллиарда рублей. Реорганизация площадок в районах Дмитровский и Лианозово позволит создать более 7,2 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал stroi.mos.ru.