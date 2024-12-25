Ефимов сообщил о реорганизации ещё нескольких участков в Москве по программе КРТ

Posted 25 декабря, 15:20
Published 25 декабря, 15:20
Modified 25 декабря, 15:20
Updated 25 декабря, 15:20
Ефимов рассказал, что по программе комплексного развития территорий будут реорганизованы 11 неэффективно используемых участков. На площади 31,31 гектара будут построены жилые, общественно-деловые и социальные объекты. Всего на данных участках планируется построить 659,26 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект составят 146 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более 3,2 миллиарда рублей. Реорганизация площадок в районах Дмитровский и Лианозово позволит создать более 7,2 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал stroi.mos.ru.
Участки расположены неподалеку от станции Лианозово первого Московского центрального диаметра и одноименной станции метро.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на месте устаревших объектов планируется построить 415,41 тысячи квадратных метров жилья. Также на участках появятся коммерческие и социальные объекты, общая площадь которых составит 243,85 тысячи квадратных метров. Среди них образовательный комплекс на тысячу мест и детский сад на 350 мест, подстанция скорой помощи на шесть машин, здание управления МВД и торговый центр с ФОКом. Гаман добавил, что на участке площадью 0,82 га запланировано обустройство конечной станции наземного городского транспорта.
В рамках реализации программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и необходимые инфраструктурные объекты. В данный момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Данная работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.