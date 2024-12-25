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Posted 25 декабря, 15:20

Published 25 декабря, 15:20

Modified 25 декабря, 15:20

Updated 25 декабря, 15:20

Ефимов сообщил о реорганизации ещё нескольких участков в Москве по программе КРТ

Ефимов сообщил о реорганизации ещё нескольких участков в Москве по программе КРТ

25 декабря 2024, 15:20
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Северном и Северо-Восточном административных округах Москвы пройдет реорганизация участков общей площадью более 31 га. Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, сообщил, что соответствующий проект решения опубликован на сайте столичного правительства.

Ефимов рассказал, что по программе комплексного развития территорий будут реорганизованы 11 неэффективно используемых участков. На площади 31,31 гектара будут построены жилые, общественно-деловые и социальные объекты. Всего на данных участках планируется построить 659,26 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект составят 146 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более 3,2 миллиарда рублей. Реорганизация площадок в районах Дмитровский и Лианозово позволит создать более 7,2 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал stroi.mos.ru.

Участки расположены неподалеку от станции Лианозово первого Московского центрального диаметра и одноименной станции метро.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на месте устаревших объектов планируется построить 415,41 тысячи квадратных метров жилья. Также на участках появятся коммерческие и социальные объекты, общая площадь которых составит 243,85 тысячи квадратных метров. Среди них образовательный комплекс на тысячу мест и детский сад на 350 мест, подстанция скорой помощи на шесть машин, здание управления МВД и торговый центр с ФОКом. Гаман добавил, что на участке площадью 0,82 га запланировано обустройство конечной станции наземного городского транспорта.

В рамках реализации программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и необходимые инфраструктурные объекты. В данный момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 3,1 тысячи гектаров. Данная работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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