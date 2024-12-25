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Posted 25 декабря, 10:21

Published 25 декабря, 10:21

Modified 25 декабря, 10:30

Updated 25 декабря, 10:30

Новая схема маршрута №212 заработает 27 декабря

Долгожданное возвращение: в Омске маршрутки №212 снова начнут ездить по Гагарина

25 декабря 2024, 10:21
Фото: gorod55.ru. Новая схема маршрута №212 заработает 27 декабря

С 27 декабря маршрут №212 в Омске вернется к своей старой схеме движения

Перевозчик заменил свой подвижной состав, благодаря чему и смог вернуться на «центральные» улицы Омска.

С пятницы, 27 декабря, в Омске изменится схема движения маршрута №212, который связывает «МЕГУ» с гипермаркетом «Лента» на 10 лет Октября. Перевозчик, которому с 1 июля 2023 года пришлось «перебраться» с «центральных» улиц на Фрунзе и Булатова, снова возвращается к проезду через привычные улицы Интернациональная и Гагарина.

Возвращение стало возможным, так как перевозчик, обслуживающий маршрут, заменил автобусы малого класса на транспорт среднего класса. Всего работать на маршруте будут 5 автобусов. Начиная с пятницы, проезд по Фрунзе, Булатова и Маршала Жукова исключается. Кстати, разговоры о возвращении шли еще в январе 2024-го, но процесс подзатянулся.

Схема движения маршрута №212 в Омске
Схема движения маршрута №212 в Омске. Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

Напомним, что на прошлой неделе в Омске подорожал проезд сразу на нескольких маршрутах, которые обслуживают частные перевозчики. Безналичный (для большинства граждан) и наличный (для всех) расчет теперь обходится в 45 рублей, студенты и пенсионеры по картам могут проехать за 40 рублей.

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#Юлия Истомина#Транспорт#Омск#Перевозчики#Общественный транспорт#Маршруты#Новости#Проезд
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