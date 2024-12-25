Долгожданное возвращение: в Омске маршрутки №212 снова начнут ездить по Гагарина

С пятницы, 27 декабря, в Омске изменится схема движения маршрута №212, который связывает «МЕГУ» с гипермаркетом «Лента» на 10 лет Октября. Перевозчик, которому с 1 июля 2023 года пришлось «перебраться» с «центральных» улиц на Фрунзе и Булатова, снова возвращается к проезду через привычные улицы Интернациональная и Гагарина.