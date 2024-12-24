Заммэра Москвы Ефимов: В ЮАО столицы девелоперы строят семь школ и детских садов

Как сообщает stroi.mos.ru, в районе Нагатино-Садовники застройщики строят два образовательных учреждения суммарной площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. Еще одна школа и детсад появятся в Царицыне. Общая площадь объектов будет достигать 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и Чертанове Южном девелоперы запланировали строительство по одному детскому саду в каждом районе, площадь каждого из которых будет достигать четырех тысяч квадратных метров. Помимо этого, началась постройка дошкольного учреждения в районе Нагатино-Садовники площадью около пяти тысяч квадратных метров. Семь возводящихся сейчас объектов в общей сложности обеспечат почти три тысячи школьных и дошкольных мест. По словам заммэра столицы, шесть из таких объектов планируется включить в городскую систему образования.