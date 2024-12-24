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Posted 24 декабря, 17:48

Published 24 декабря, 17:48

Modified 24 декабря, 17:48

Updated 24 декабря, 17:48

Заммэра Москвы Ефимов: В ЮАО столицы девелоперы строят семь школ и детских садов

Заммэра Москвы Ефимов: В ЮАО столицы девелоперы строят семь школ и детских садов

24 декабря 2024, 17:48
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Южном административном округе Москвы девелоперы в рамках строительства жилых комплексов возведут семь учебных заведений суммарной площадью примерно 64 тысячи квадратных метров, о чем рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает stroi.mos.ru, в районе Нагатино-Садовники застройщики строят два образовательных учреждения суммарной площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. Еще одна школа и детсад появятся в Царицыне. Общая площадь объектов будет достигать 29 тысяч квадратных метров. В Даниловском районе и Чертанове Южном девелоперы запланировали строительство по одному детскому саду в каждом районе, площадь каждого из которых будет достигать четырех тысяч квадратных метров. Помимо этого, началась постройка дошкольного учреждения в районе Нагатино-Садовники площадью около пяти тысяч квадратных метров. Семь возводящихся сейчас объектов в общей сложности обеспечат почти три тысячи школьных и дошкольных мест. По словам заммэра столицы, шесть из таких объектов планируется включить в городскую систему образования.

Объекты будут располагаться рядом с новыми жилыми комплексами в рамках организации комфортной городской среды для жителей новых кварталов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал о том, что четыре объекта в ЮАО строятся согласно условиям подписанных с городом договоров. Он сказал, что в районе Нагатино-Садовники появится школа на 675 мест, в Царицыне — школа для 900 детей и детсад с бассейном для 250 малышей. Кроме того, по договору возводится детский сад на 150 мест на улице Газопровод в Чертанове Южном.

Мосгосстройнадзор ведет контроль за выполнением строительных работ на социальных объектах в южной части Москвы.

С момента старта строительства детских садов и школ комитет организовал около 20 выездных проверок, чтобы инспекторы могли оценить выполненные работы и качество используемых материалов, а также соответствие возводящихся зданий проектным решениям. В надзорных мероприятиях участвовали представители подведомственного центра экспертиз для осуществления инструментального контроля качества строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в 2025–2027 годах завершится возведение 200 зданий учебных заведений (школы и детские сады), включая те, которые строятся благодаря средствам инвесторов.

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