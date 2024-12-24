WhatsApp под угрозой: популярный мессенджер могут заблокировать в России

Posted 24 декабря, 04:48
Published 24 декабря, 04:48
Modified 24 декабря, 04:51
Updated 24 декабря, 04:51
Если WhatsApp* проигнорирует требование предоставлять данные Федеральной службе безопасности, он сначала будет получать штрафы, а затем доступ к мессенджеру может быть ограничен.
В Госдуме считают, что ограничение доступа поможет обезопасить россиян, так как через этот сервис, по их словам, могут действовать экстремистские организации. Однако сам мессенджер пока отказывается сотрудничать с российскими правоохранительными органами.
Депутат Антон Горелкин в своем телеграм-канале объяснил, что внесение WhatsApp в реестр организаторов распространения информации само по себе не означает немедленной блокировки. Он уточнил, что все иностранные мессенджеры, включенные в этот реестр, давно должны были уведомить Роскомнадзор о своей деятельности, но многие из них это игнорировали и продолжали работать, несмотря на штрафы.
По словам Горелкина, в этом году Роскомнадзор получил право самостоятельно вносить сервисы в реестр ОРИ после повторных штрафов. Депутат подчеркнул, что блокировка WhatsApp могла бы произойти и раньше, поскольку компания, которой принадлежит мессенджер, уже признана экстремистской в России. Тем не менее, он сомневается, что WhatsApp будет заблокирован в ближайшее время, так как сервис остается очень популярным. Горелкин также предположил, что мессенджер может попытаться наладить диалог с Роскомнадзором, чтобы избежать блокировки.
Депутат Сергей Боярский в своем телеграм-канале отметил, что новость о возможной блокировке WhatsApp вызвала широкий общественный резонанс, но пока никаких решений о блокировке мессенджера не принято. Он призвал избегать поспешных выводов и основываться исключительно на проверенных данных.
*принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta, запрещена в России