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Posted 24 декабря, 04:48

Published 24 декабря, 04:48

Modified 24 декабря, 04:51

Updated 24 декабря, 04:51

Мессенджер внесен в реестр организаторов распространения информации

WhatsApp под угрозой: популярный мессенджер могут заблокировать в России

24 декабря 2024, 04:48
Фото: 1MI. Мессенджер внесен в реестр организаторов распространения информации

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Мессенджеру WhatsApp может грозить блокировка в России из-за отказа предоставлять данные ФСБ.

Если WhatsApp* проигнорирует требование предоставлять данные Федеральной службе безопасности, он сначала будет получать штрафы, а затем доступ к мессенджеру может быть ограничен.

В Госдуме считают, что ограничение доступа поможет обезопасить россиян, так как через этот сервис, по их словам, могут действовать экстремистские организации. Однако сам мессенджер пока отказывается сотрудничать с российскими правоохранительными органами.

Депутат Антон Горелкин в своем телеграм-канале объяснил, что внесение WhatsApp в реестр организаторов распространения информации само по себе не означает немедленной блокировки. Он уточнил, что все иностранные мессенджеры, включенные в этот реестр, давно должны были уведомить Роскомнадзор о своей деятельности, но многие из них это игнорировали и продолжали работать, несмотря на штрафы.

По словам Горелкина, в этом году Роскомнадзор получил право самостоятельно вносить сервисы в реестр ОРИ после повторных штрафов. Депутат подчеркнул, что блокировка WhatsApp могла бы произойти и раньше, поскольку компания, которой принадлежит мессенджер, уже признана экстремистской в России. Тем не менее, он сомневается, что WhatsApp будет заблокирован в ближайшее время, так как сервис остается очень популярным. Горелкин также предположил, что мессенджер может попытаться наладить диалог с Роскомнадзором, чтобы избежать блокировки.

Депутат Сергей Боярский в своем телеграм-канале отметил, что новость о возможной блокировке WhatsApp вызвала широкий общественный резонанс, но пока никаких решений о блокировке мессенджера не принято. Он призвал избегать поспешных выводов и основываться исключительно на проверенных данных.

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#Диана Рязанцева#Россия#Роскомнадзор#ФСБ#WhatsApp#Экстремистские организации#Блокировка
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