WhatsApp под угрозой: популярный мессенджер могут заблокировать в России

По словам Горелкина, в этом году Роскомнадзор получил право самостоятельно вносить сервисы в реестр ОРИ после повторных штрафов. Депутат подчеркнул, что блокировка WhatsApp могла бы произойти и раньше, поскольку компания, которой принадлежит мессенджер, уже признана экстремистской в России. Тем не менее, он сомневается, что WhatsApp будет заблокирован в ближайшее время, так как сервис остается очень популярным. Горелкин также предположил, что мессенджер может попытаться наладить диалог с Роскомнадзором, чтобы избежать блокировки.