Водитель, насмерть сбивший двухлетнюю девочку в Марьяновке, задержан полицией

Прокуратура Омской области сообщает, что сегодня утром 27-летний мужчина сбил женщину с ребенком, которые двигались по обочине дороги в Марьяновке. Девочка, сидевшая на санках, от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Ее мама была госпитализирована в тяжелом состоянии. После происшествия водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан полицией у себя дома. В содеянном омич признался.