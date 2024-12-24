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Posted 24 декабря, 06:18

Published 24 декабря, 06:18

Modified 24 декабря, 06:29

Updated 24 декабря, 06:29

Водитель был задержан у себя дома

Водитель, насмерть сбивший двухлетнюю девочку в Марьяновке, задержан полицией

24 декабря 2024, 06:18
Фото: Прокуратура Омской области. Водитель был задержан у себя дома

В Омской области задержали водителя, насмерть сбившего девочку на санках

В содеянном мужчина признался.

Прокуратура Омской области сообщает, что сегодня утром 27-летний мужчина сбил женщину с ребенком, которые двигались по обочине дороги в Марьяновке. Девочка, сидевшая на санках, от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. Ее мама была госпитализирована в тяжелом состоянии. После происшествия водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан полицией у себя дома. В содеянном омич признался.

Видео: Омская полиция. Уровень алкоголя составил 0,921 мг/л

Установлено, что мужчина был сильно пьян из-за предстоящего развода с женой: уровень алкоголя в его крови составил 0,921 мг/л. На омича возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Прокуратура Омской области взяла под контроль расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП. Проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

В Марьяновском районе водитель насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся
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#Диана Рязанцева#Видео#ДТП#Полиция#Омск#Водитель#Алкоголь#Расследование#Марьяновка#Смертельное происшествие
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