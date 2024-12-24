В Заксобрании задумались над уменьшением количества бездомных животных

Напомним, что несколько дней назад омичи спасли на трассе семейство собак. Пять щенков и их мать скитались по заснеженным обочинам и бежали за каждой машиной в надежде на помощь от людей. Сейчас все они находятся в приюте и ждут своих новых хозяев.