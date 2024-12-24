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Posted 24 декабря, 12:23

Published 24 декабря, 12:23

Modified 24 декабря, 12:42

Updated 24 декабря, 12:42

В Заксобрании задумались над уменьшением количества бездомных животных

В Заксобрании задумались над уменьшением количества бездомных животных

24 декабря 2024, 12:23
Фото: 1MI.
Председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов рассказал, как в регионе планируют бороться с бездомными живтоными.

Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов рассказал, что проблема бродячих собак в регионе стремительно развивается, все чаще животные кусают детей и взрослых в разных частях города.

«Есть категория людей, которая считает, что жесткие меры в отношении бездомных животных недопустимы, и они должны жить так, как есть. С другой стороны, мы наблюдаем учащающиеся случаи нападений бродячих собак, особенно на детей», — передают слова Артемова «Вести».

Председатель отметил, что в следующем году правительство Омской области планирует активно решать проблему и уже рассматривает несколько предложений для улучшения ситуации.

«Пока не буду забегать вперед, но в 2025 году мы планируем предпринять ряд шагов, касающихся содержания бездомных животных. Наша цель — сократить их численность и обеспечить безопасность жителей», — добавил он.

Напомним, что несколько дней назад омичи спасли на трассе семейство собак. Пять щенков и их мать скитались по заснеженным обочинам и бежали за каждой машиной в надежде на помощь от людей. Сейчас все они находятся в приюте и ждут своих новых хозяев.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Животные#Бездомные собаки#Новости#Дикие животные
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