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Posted 24 декабря, 02:29

Published 24 декабря, 02:29

Modified 24 декабря, 02:29

Updated 24 декабря, 02:29

Сумма будет зависеть от должности и звания сотрудника

В Омской области хотят продлить выплаты сотрудникам правоохранительных органов

24 декабря 2024, 02:29
Фото: 1MI. Сумма будет зависеть от должности и звания сотрудника
Проект направлен на повышение социальной защиты сотрудников, занимающихся охраной общественного порядка.

На сайте правительства Омской области опубликован проект указа губернатора, согласно которому планируется введение ежемесячных выплат сотрудникам правоохранительных органов, занимающимся охраной общественного порядка.

Кто получит выплаты:

  • Участковые и их начальники, работающие в полиции города Омска и районных отделениях МВД;
  • Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Омске и районах области;
  • Работники Управления вневедомственной охраны Росгвардии, включая полицейских, водителей, командиров отделений и младших инспекторов;
  • Сотрудники Росгвардии, выполняющие сложные задачи по обеспечению порядка на массовых мероприятиях;

Размер выплат:

  • Для участковых и их начальников — 6 500 рублей в месяц;
  • Для сотрудников патрульно-постовой службы и младшего состава Росгвардии — 4 000 рублей;
  • Для личного состава Росгвардии, выполняющего сложные задачи — 10 000 рублей.

Условия получения выплат:

  • Выплаты назначаются только сотрудникам, занимающим указанные должности;
  • Ежемесячно ведомства должны предоставлять списки сотрудников, имеющих право на выплаты, в министерство труда Омской области.

Срок действия указа:

Документ вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать до 1 января 2026 года. Проект будет находиться на рассмотрении до 27 декабря 2024 года.

Порядок выплат:

  • Решение о назначении выплат принимает МФЦ по месту жительства сотрудника;
  • Выплаты переводятся через банки не позднее последнего дня месяца после принятия решения.

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#Диана Рязанцева#Полиция#Омск#Омская область#Росгвардия#Выплаты#Новости#Правоохранительные органы#Участковые#Общественный порядок
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