В Омской области хотят продлить выплаты сотрудникам правоохранительных органов

Posted 24 декабря, 02:29
Published 24 декабря, 02:29
Modified 24 декабря, 02:29
Updated 24 декабря, 02:29
На сайте правительства Омской области опубликован проект указа губернатора, согласно которому планируется введение ежемесячных выплат сотрудникам правоохранительных органов, занимающимся охраной общественного порядка.
Кто получит выплаты:
Размер выплат:
Условия получения выплат:
Срок действия указа:
Документ вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать до 1 января 2026 года. Проект будет находиться на рассмотрении до 27 декабря 2024 года.
Порядок выплат:
Ранее мы писали, что в Омской области детские пособия за декабрь выплатят досрочно.