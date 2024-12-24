В Омске «выбросят» на мусорные свалки больше 18 млн рублей

Posted 24 декабря, 03:39
Published 24 декабря, 03:39
Modified 24 декабря, 03:42
Updated 24 декабря, 03:42
Согласно условиям проектов контрактов, максимальная стоимость охраны каждой из свалок в Советском, Ленинском и Центральном округах составляет 5,1 млн рублей, а кировской свалки — 2,6 млн рублей.
Сроки оказания услуг: с 1 февраля 2025 года до 31 января 2026 года охранники будут работать круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Пересменка будет происходить ежедневно с 8:40 до 9:00.
Основные задачи охраны:
На Советской, Ленинской и Центральной свалках будут дежурить по два охранника, на Кировской — один. Заказчик предоставляет помещения для охраны с необходимыми условиями, включая отопление и электричество.
Заявки на участие в тендере принимаются до 15 января 2025 года. Итоги определения поставщика будут подведены 17 января.