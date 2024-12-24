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Posted 24 декабря, 03:39

Published 24 декабря, 03:39

Modified 24 декабря, 03:42

Updated 24 декабря, 03:42

Охранники будут работать круглосуточно

В Омске «выбросят» на мусорные свалки больше 18 млн рублей

24 декабря 2024, 03:39
Фото: 1MI. Охранники будут работать круглосуточно

Охрана омских свалок обойдется в 18,1 млн рублей

Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок.

Согласно условиям проектов контрактов, максимальная стоимость охраны каждой из свалок в Советском, Ленинском и Центральном округах составляет 5,1 млн рублей, а кировской свалки — 2,6 млн рублей.

Сроки оказания услуг: с 1 февраля 2025 года до 31 января 2026 года охранники будут работать круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Пересменка будет происходить ежедневно с 8:40 до 9:00.

Общая стоимость закупок достигает 18,1 млн рублейОбщая стоимость закупок достигает 18,1 млн рублей
Общая стоимость закупок достигает 18,1 млн рублей. Фото: Госзакупки

Основные задачи охраны:

  • Обеспечение безопасности объектов и имущества, исключая те, для которых установлены требования антитеррористической защищенности;
  • Контроль и документирование нарушений на территории, регулярные обходы (не реже одного раза в час);
  • Незамедлительное обращение в полицию в случае общественных беспорядков или хулиганских действий.

На Советской, Ленинской и Центральной свалках будут дежурить по два охранника, на Кировской — один. Заказчик предоставляет помещения для охраны с необходимыми условиями, включая отопление и электричество.

Заявки на участие в тендере принимаются до 15 января 2025 года. Итоги определения поставщика будут подведены 17 января.

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#Диана Рязанцева#Омск#Мэрия#Безопасность#Контракт#Охрана#Свалки#Тендер
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