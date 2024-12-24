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Posted 24 декабря, 04:26

Published 24 декабря, 04:26

Modified 24 декабря, 04:36

Updated 24 декабря, 04:36

Иллюстрация

В Омске суд обязал бизнесмена убрать платную стоянку на 3-й Молодежной

24 декабря 2024, 04:26
Фото: 1MI. Иллюстрация
Как выяснилось в суде, предприниматель самовольно занял участок под парковку.

Арбитражный суд Омской области обязал бизнесмена Сергея Горбачева убрать платную автостоянку. Такие данные опубликовали 20 декабря в картотеке суда. Речь идет об участке площадью 1720 квадратных метров в районе улицы 3-я Молодежная, 51.

В суд с иском обратился департамент имущественных отношений администрации города. Выяснилось, что ведомство не предоставляло участок бизнесмену.

«Судом установлено, что ИП Горбачев С. М. в нарушении норм действующего законодательства использовал участок в отсутствие правовых оснований его пользования», — говорится в судебном акте.

Теперь участок предстоит освободить, но у бизнесмена есть возможность оспорить решение в Восьмом арбитражном апелляционном суде.

По данным Rusprofile, Сергей Горбачев был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2010 года. Основной и единственный вид деятельности организации — «Деятельность стоянок для транспортных средств».

Ранее Город55 рассказывал, что торговый комплекс «Терминал» на проспекте Мира введет платную парковку с января 2025 года.

Халява кончилась: парковка у торгового комплекса «Терминал» в Омске станет платной
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#Евгений Игишев#Общество#Бизнесмен#Омск#Арбитражный суд#Суд
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