В Омске суд обязал бизнесмена убрать платную стоянку на 3-й Молодежной

Posted 24 декабря, 04:26
Published 24 декабря, 04:26
Modified 24 декабря, 04:36
Updated 24 декабря, 04:36
Арбитражный суд Омской области обязал бизнесмена Сергея Горбачева убрать платную автостоянку. Такие данные опубликовали 20 декабря в картотеке суда. Речь идет об участке площадью 1720 квадратных метров в районе улицы 3-я Молодежная, 51.
В суд с иском обратился департамент имущественных отношений администрации города. Выяснилось, что ведомство не предоставляло участок бизнесмену.
«Судом установлено, что ИП Горбачев С. М. в нарушении норм действующего законодательства использовал участок в отсутствие правовых оснований его пользования», — говорится в судебном акте.
Теперь участок предстоит освободить, но у бизнесмена есть возможность оспорить решение в Восьмом арбитражном апелляционном суде.
По данным Rusprofile, Сергей Горбачев был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2010 года. Основной и единственный вид деятельности организации — «Деятельность стоянок для транспортных средств».
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