В Омске открыли точку модной столичной сети PIMS

Posted 24 декабря, 06:33
Published 24 декабря, 06:33
Modified 24 декабря, 06:35
Updated 24 декабря, 06:35
В Омске сегодня, 24 декабря, открылась первая точка филиала популярной московской фирмы PIMS. Об этом корреспонденту Города55 сообщила представительница сети. Чайная появилась в ТРЦ «Мега».
Заведения специализируются на напитках на основе китайских чаев с различными топпингами, ягодами, фруктами и другими добавками. Сейчас PIMS ищет бар-менеджера для омского филиала. Объявление появилось на одном из сайтов по поиску работы.
По данным Rusprofile, ООО «ПИМС» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Руководителем компании значится Тимур Бегляров, а учредителями Артур Шустериовас и Глеб Голубев. За 2023 год прибыль организации составила 12,8 млн рублей, а выручка — 48,5 млн рублей.
Отметим, что в Омске также работают заведения чайной сети Rocket tea. Они тоже специализируются на так называемых «бабл-ти». Такой напиток представляет собой сочетание разных видов чая, молока, сиропов и плотных частиц, которые могут быть однородными или сами представлять собой шарики с жидкостью («джус болы»).
Ранее стало известно о запуске первой кофейни международной сети Surf Coffee в Омске, преодолев первоначальные трудности с получением франшизы. Открытие запланировали на март следующего года.