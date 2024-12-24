В Омске открыли точку модной столичной сети PIMS

Отметим, что в Омске также работают заведения чайной сети Rocket tea. Они тоже специализируются на так называемых «бабл-ти». Такой напиток представляет собой сочетание разных видов чая, молока, сиропов и плотных частиц, которые могут быть однородными или сами представлять собой шарики с жидкостью («джус болы»).