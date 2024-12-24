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Posted 24 декабря, 06:33

Published 24 декабря, 06:33

Modified 24 декабря, 06:35

Updated 24 декабря, 06:35

В Омске открылась популярная чайная PIMS

В Омске открыли точку модной столичной сети PIMS

24 декабря 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске открылась популярная чайная PIMS

Она появилась в «Меге».

В Омске сегодня, 24 декабря, открылась первая точка филиала популярной московской фирмы PIMS. Об этом корреспонденту Города55 сообщила представительница сети. Чайная появилась в ТРЦ «Мега».

Заведения специализируются на напитках на основе китайских чаев с различными топпингами, ягодами, фруктами и другими добавками. Сейчас PIMS ищет бар-менеджера для омского филиала. Объявление появилось на одном из сайтов по поиску работы.

По данным Rusprofile, ООО «ПИМС» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Руководителем компании значится Тимур Бегляров, а учредителями Артур Шустериовас и Глеб Голубев. За 2023 год прибыль организации составила 12,8 млн рублей, а выручка — 48,5 млн рублей.

Отметим, что в Омске также работают заведения чайной сети Rocket tea. Они тоже специализируются на так называемых «бабл-ти». Такой напиток представляет собой сочетание разных видов чая, молока, сиропов и плотных частиц, которые могут быть однородными или сами представлять собой шарики с жидкостью («джус болы»).

Ранее стало известно о запуске первой кофейни международной сети Surf Coffee в Омске, преодолев первоначальные трудности с получением франшизы. Открытие запланировали на март следующего года.

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#Ольга Скворцова#Мода#Омск#Мега#Поиск работы#Напитки
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