В Омске ГК «Титан» вручили премию областного музея имени Врубеля за вклад в культуру

Группа компаний — вот уже 20 лет постоянный партнер одного из старейших сибирских музеев. За это время благодаря помощи «Титана» получилось реализовать огромное количество интересных выставок, издательских и образовательных проектов в Омске. Среди них, например, серия фильмов о разных разделах коллекции музея и ежегодные подарочные календари. 2024 год не исключение: к вековому юбилею музея выпустили уникальный альбом со 100 знаковыми произведениями искусства культурного учреждения.