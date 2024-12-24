В Омске ГК «Титан» вручили премию областного музея имени Врубеля за вклад в культуру

Posted 24 декабря, 07:01
Published 24 декабря, 07:01
Modified 24 декабря, 07:03
Updated 24 декабря, 07:03
Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский получил премию имени М. А. Врубеля «За заслуги в развитии музейной деятельности — помощь в реализации музейных выставок, образовательных программ, а также издательской деятельности за заслуги в развитии музейной деятельности». Награду на торжественном мероприятии вручила директор Омского областного музея имени Врубеля Фарида Буреева.
Группа компаний — вот уже 20 лет постоянный партнер одного из старейших сибирских музеев. За это время благодаря помощи «Титана» получилось реализовать огромное количество интересных выставок, издательских и образовательных проектов в Омске. Среди них, например, серия фильмов о разных разделах коллекции музея и ежегодные подарочные календари. 2024 год не исключение: к вековому юбилею музея выпустили уникальный альбом со 100 знаковыми произведениями искусства культурного учреждения.
По словам директора музея Фариды Буреевой, альбом, который авторский коллектив хотел сделать произведением полиграфического искусства, станет замечательным подарком омичам и гостям региона. В нем отдельные увеличенные фрагменты позволяют максимально подробно рассмотреть предмет, что не всегда удается сделать в условиях экспозиции.
«Для Группы компаний «Титан» проект стал символичным, в этом году мы тоже отмечаем юбилейную дату — 35 лет с момента основания холдинга. В совместной работе с музеем нам удалось найти не только интересные точки соприкосновения, но и сделать эту работу полезной для общества», — отметил Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.